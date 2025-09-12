¿Cuánto cuesta Netflix en 2025? Paquetes y precios para ver la pelea Canelo vs. Crawford

En 2025, Netflix cuenta con diversos paquetes y precios, para que elijas el que más te convenga.

¿Quieres saber cuánto cuesta Netflix México 2025? Si eres fanático del cine, las series y ahora también de los eventos deportivos en streaming, como la pelea de Canelo vs. Crawford, este dato es clave para elegir el plan ideal.

Con el crecimiento de la plataforma, los precios y las opciones de suscripción cambian. Netflix ya no es solo entretenimiento bajo demanda: también trae estrenos exclusivos y transmisiones globales que antes parecían impensables.

Uno de los grandes atractivos de este año es que la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford estará disponible en la plataforma sin costo adicional para suscriptores. Esto marca un nuevo capítulo en la forma de consumir deportes en vivo.

En esta guía encontrarás los planes y precios de Netflix en México 2025, qué incluye cada uno, cómo contratar tu suscripción y qué otras ventajas puedes aprovechar.

Netflix cuenta con tres planes. (Foto: Shutterstock)

Planes y precios de Netflix en México 2025

Netflix ofrece diferentes planes activos en el país, adaptados a los presupuestos y necesidades de cada consumidor.

Hace tiempo discontinuaron el plan básico, por lo que ya no aparece entre las opciones oficiales. Actualmente, estos son los planes disponibles:

Cada plan ofrece acceso a juegos móviles y a todo el catálogo de películas, series y documentales disponibles en México.

Comparativa de características: ¿Qué plan de Netflix te conviene en 2025?

La respuesta depende mucho de lo que busques en una suscripción de Netflix, además del número de personas que la pueden utilizar.

El Estándar con anuncios es la opción más barata y está pensado para quienes buscan pagar lo mínimo.

es la opción más barata y está pensado para quienes buscan pagar lo mínimo. El Estándar sin anuncios es perfecto para quienes quieren evitar interrupciones sin llegar al costo del Premium.

es perfecto para quienes quieren evitar interrupciones sin llegar al costo del Premium. El Premium está diseñado para familias o personas que desean la mejor calidad de imagen y compartir en varios dispositivos.

Además, Netflix permite agregar miembros extras que no vivan en el mismo hogar, con un costo mensual adicional de 59 pesos si aceptan anuncios, o 69 si prefieren no tenerlos.

¿Cómo contratar Netflix en México 2025?

El proceso de contratación es rápido y sencillo, sobre todo porque todo es a través de Internet:

Ingresa al sitio oficial de Netflix México. Selecciona el plan que más te convenga. Registra tu correo electrónico y crea una contraseña. Agrega un método de pago válido (tarjeta de débito, crédito, PayPal o tarjetas de regalo). Disfruta de todo el contenido, incluyendo estrenos y transmisiones especiales.

¿Cómo ver la pelea de Canelo Álvarez en Netflix?

La esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se transmitirá exclusivamente por Netflix este 13 de septiembre de 2025. Para verla no es necesario pagar un costo extra: basta con mantener activa cualquier suscripción, sin importar el plan.

El evento comienza a las 7:00 P.M. (hora de Ciudad de México), y se espera que el combate principal por el campeonato indiscutido de peso supermediano inicie cerca de las 10:00 P.M.

'Canelo' vs. Crawford es la pelea estelar de este 13 de septiembre en Las Vegas. (EFE / Gemini AI / Especial)

¿Qué más puedes ver en Netflix este 2025?

Netflix mantiene un catálogo extenso que incluye:

Estrenos de películas originales y de Hollywood.

Series premiadas y contenido internacional.

Documentales exclusivos.

Programación infantil con controles parentales.

Esto convierte a la plataforma en una de las opciones más completas para toda la familia.