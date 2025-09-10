¿Quién es quién en ‘Las Muertas’? Personajes de nueva serie de Netflix sobre ‘Las Poquianchis’

'Las Muertas' se inspira en la historia real de 'Las Poquianchis'. (Foto: Cortesía de Netflix).

Luis Estrada, director de La dictadura perfecta (2014) y La ley de Herodes (1999), vuelve a las andadas: ahora con la serie Las Muertas, una adaptación sin censura de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, basada en el infame caso de ‘Las Poquianchis’.

Te contamos quién es quién en Las Muertas, desde los personajes principales hasta los rostros secundarios que hacen de esta serie una verdadera megaproducción mexicana.

Tráiler: ¿De qué trata ‘Las Muertas’ y cuántos capítulos tiene?

Esta miniserie de seis episodios retrata el ascenso y caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, todos están en la plataforma de streaming Netflix desde este 10 de septiembre de 2025.

Estrada cumple un sueño para el cual esperó tres décadas: adaptar Las muertas (1977) de Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) “sin ningún tipo de censura” y que representa “el mayor reto de su carrera”, dijo a EFE en la alfombra roja.

'Las Muertas' se estrena el 10 de septiembre de 2025. (Foto: Netflix).

Ambientada en el México rural de mediados del siglo XX, Las Muertas narra el surgimiento de un oscuro imperio comandado por las hermanas Baladro, quienes transforman sus burdeles en una red de poder político, económico y social, a través de chantajes, asesinatos y alianzas corruptas con figuras de la autoridad.

Inspirada en los hechos reales de Las Poquianchis —famosas asesinas seriales— la historia toma forma como una sátira amarga y descarnada sobre los mecanismos de impunidad en México.

Reparto principal de ‘Las Muertas’: Conoce a los personajes clave

La producción tiene un elenco estelar encabezado por Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán y Joaquín Cosío, el famoso ‘Cochiloco’.

La serie fue filmada en locaciones reales de Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato y los Estudios Churubusco, con más de 5,000 extras, 170 actores regionales y 217 sets construidos especialmente para la producción.

'Las Muertas' se basa en la novela de Jorge Ibargüengoitia. (Foto: Cortesía Netflix).

Arcelia Ramírez es Arcángela Baladro

Arcelia Ramírez, actriz de No se aceptan devoluciones y El señor de los cielos, es la mayor de las hermanas Baladro.

De carácter implacable y alma religiosa, Arcángela combina su fanatismo con una inteligencia fría que le permite tejer alianzas con las autoridades. Es quien mantiene el control absoluto de los burdeles y de las mujeres que trabajan para ellas.

Arcelia Ramírez es Arcángela y Paulina Gaitán es Serafina en Las Muertas. (Foto: Juan Rosas / Netflix) (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Paulina Gaitán es Serafina Baladro

Paulina Gaitán, intérprete de Las Aparicio, ahora es Serafina, la hermana menor, más impulsiva, emocional e inestable. Su obsesión amorosa con Simón Corona desencadena una serie de actos violentos que amenazan el imperio familiar.

“Estamos haciendo personajes bien complejos, que son monstruosos, pero para mí era relevante buscar de alguna manera la humanidad en Serafina y siento que se logra. Es una mujer sensible, que a pesar de que le faltan dos para el peso, siente y tiene su corazoncito”, explicó Gaitán a EFE.

Alfonso Herrera (Simón) es el interés amoroso de Paulina Gaitán (Serafina) en Las Muertas (Juan Rosas / Netflix). (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Alfonso Herrera es Simón Corona

Alfonso Herrera, exintegrante de Rebelde, es un panadero de origen humilde que se convierte en el interés romántico de Serafina. Su deseo de alejarse de ese entorno criminal desata la furia de las Baladro y lo arrastra a una espiral de traición y peligro.

Simón funge como una suerte de narrador dentro de la historia, testigo clave de los crímenes cometidos por las hermanas.

Alfonso Herrera como Simón en 'Las Muertas'. (Foto: Cortesía de Netflix).

Joaquín Cosío es el Capitán Bedoya

Joaquín Cosío, actor de El infierno, es un militar corrupto que protege a las Baladro a cambio de sobornos. Su presencia representa al Estado podrido, que en lugar de detener a las criminales, las ayuda a expandir sus negocios ilícitos.

Cosío, colaborador habitual de Estrada, dijo que Las Muertas retrata “atmósferas de corrupción que siguen vigentes”.

Joaquín Cosío es el Capitán Bedoya. (Juan Rosas / Netflix). (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Mauricio Isaac es La Calavera

Mauricio Isaac, intérprete de Narcos México, es una exprostituta que ahora funge como ama de llaves y encargada del burdel principal. Es quien mantiene el orden interno y lleva el control del negocio desde dentro.

De izquierda a derecha: Arcelia Ramírez (Arcángela), Joaquín Cosío (Capitán Bedoya)., Paulina Gaitán (Serafina), y Mauricio Isaac (La Calavera) en Las Muertas. (Foto: Juan Rosas / Netflix). (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Leticia Huijara es Eulalia Baladro

Una tercera hermana, menos dominante, pero igualmente cómplice del sistema que han creado. Su presencia aporta tensión familiar y complejidad emocional al núcleo Baladro.

Tenoch Huerta es Delfino

El polémico actor Tenoch Huerta regresa a la pantalla como Delfino, un periodista que se adentra en la investigación de los crímenes cometidos por las hermanas Baladro.

Tenoch Huerta como un periodista en 'Las Muertas' (Juan Rosas / Netflix). (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Reparto completo de ‘Las Muertas’ (Netflix)

Además del elenco principal, la serie cuenta con una impresionante lista de actores secundarios y participaciones especiales.

De izquierda a derecha: Fernanda Rivera (Luz María), Sofía Espinosa (María del Carmen), Karen Martí (Socorro), Sonia Couoh (Aurora) en Las Muertas (Foto: Juan Rosas / Netflix). (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

