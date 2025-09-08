‘Las Muertas’: Fecha, horario, estreno, trama y lo que debes saber de la serie sobre ‘Las Poquianchis’

'Las muertas' es la primera serie en la trayectoria del director mexicano Luis Estrada. (Foto: Cortesía Netflix)

Las historias de crímenes no solo se cuentan como tramas ‘oscuras’ y llenas de tensión, también como una sátira y ese es el caso de Las Muertas, primera serie de Luis Estrada basada en el caso de Las Poquianchis.

En esta producción del director mexicano de la película ¡Qué viva México!, se retratan los crímenes de este grupo de hermanas que realizaron diferentes actividades criminales durante alrededor de 20 años.

Alfonso Herrera es uno de los protagonistas de la serie 'Las Muertas', dirigida por Luis Estrada. (Foto: Cortesía Netflix)

¿De qué trata la serie ‘Las Muertas’, dirigida por Luis Estrada?

Luis Estrada cuenta la historia de Arcángela y Serafina Baladro, dos hermanas que iniciaron un burdel durante la década de los años 60 en México.

Poco a poco consolidaron un ‘imperio’ con toda una red de burdeles donde no solo mantenían secuestradas a las mujeres que ‘trabajaban’ para ellas, también eran asesinadas y enterradas de manera clandestina.

Las dos hermanas sobornan a las autoridades para hacer caso omiso de las desapariciones e incluso de los cadáveres que aparecen en la región.

Aunque la serie de Netflix se inspira en la historia real del caso de Las Poquianchis, la base del guion y de la trama está cimentado en la novela Las Muertas, escrita por Jorge Ibargüengoitia y publicada en 1977.

Estrada puso la condición de que le dieran total libertad para crear este programa de TV: "Yo puse dos condiciones: pedí libertad e independencia para hacer mi punto de vista del guion, y pedí hacer una serie autoral. Yo buscaba dirigirlo todo, porque el gran reto de Las muertas es el tono", informó a EFE.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Las Muertas’, primera serie de Luis Estrada?

Las Muertas se estrena el miércoles 10 de septiembre en la plataforma de streaming Netflix.

Los 6 episodios de la nueva producción de Luis Estrada se estrenan al mismo tiempo a la 01:00 a.m. del tiempo del centro de México.

La serie 'Las Muertas' se basa en una novela que retrata la historia de 'Las Poquianchis'. (Foto: Cortesía Netflix) (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Reparto de ‘Las Muertas’: ¿Qué actores participan en la serie?

El reparto de la serie Las Muertas reúne a diferentes artistas que ya trabajaron con el director Luis Estrada, como el actor Joaquín Cosío (que participó en la película El Infierno) y Alfonso Herrera, actor de RBD.

Estos son los actores que están en el elenco de esta producción de Netflix:

Arcelia Ramírez: Arcángela Baladro

Paulina Gaitán: Serafina Baladro

Alfonso Herrera: Simón Corona

Joaquín Cosío: Capitán Bedoya

Mauricio Isaac: ‘La Calavera’

Leticia Huijara: Eulalia Baladro

¿Cuál es la historia de Las Poquianchis, caso que inspiró la serie ‘Las Muertas’?

María Delfina, María del Carmen, María Luis y María de Jesús son las hermanas González Valenzuela, más conocidas como Las Poquianchis, consideradas asesinas seriales en México que realizaron sus actividades ilícitas durante aproximadamente 20 años.

A partir de aquí puede haber spoilers de la serie de Netflix, en caso de que no quieras enterarte y esperar a su estreno, entonces detente.

Dicho lo anterior, ellas dirigían burdeles donde prostituían, asesinaban y secuestraban personas, principalmente mujeres, en la zona de El Salto, Jalisco y en Guanajuato desde la década de 1940, informó la UNAM en una publicación.

Los establecimientos controlados por las hermanas fueron clausurados y se mudaron ilegalmente a uno de ellos, que mantuvieron abierto, hasta que la policía realizó un cateo en 1964 y las detuvo.

La investigación policial confirmó alrededor de 91 asesinatos y fueron vinculadas a proceso por sus crímenes.