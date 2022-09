‘La Vestida’: El personaje trans en película de Luis Estrada... interpretada por un actor cis

¡Que Viva México!, del director mexicano Luis Estrada, se estrenará próximamente en la plataforma de streaming Netflix. En el poster oficial de la película, que simula una carta del juego de Lotería clásico, muestra a varios personajes, entre ellos ‘El Fifí', ‘La Madame’, ‘El Gober’ y ‘La Vestida’.

Se entiende que se trata de una persona travesti con expresión de género femenina, quien es interpretada por Cuauhtli Jiménez, actor mexicano, que recientemente fue criticado también por dar vida a una personaje muxe en la película Finlandia (2021) de Horacio Alcalá, por los mismos motivos.

El que un actor cisgénero interprete a un personaje trans forma parte del estereotipo que se muestra una y otra vez, en cine y televisión, sobre las mujeres transgénero.

El ‘paraguas trans’ abarca a las personas transgénero, travestis y transexuales. Por eso hablamos de que Cuauhtli Jiménez interpretó a un persona trans.

Esto preocupa debido al poco acceso al empleo para las personas trans, a la falta de representación real de mujeres y hombres trans en este tipo de productos culturales, y otros temas más. Aquí te contamos al respecto las reflexiones que hizo Láurel Miranda, periodista y conferencista, en una entrevista con El Financiero.

1. El desempleo en personas trans

Esto ha ocurrido en otros contextos y con otros actores, en muchas ocasiones. Jared Leto (Dallas Buyers Club), Eddie Redmayne (La chica danesa), Paco León (La Casa de las Flores) y Eduardo Yáñez (Mi Tío) están entre los actores, hombres cisgénero, que han actuado papeles de mujeres trans.

“Y lo han hecho de una forma, vaya, aplaudible. Pero le están robando trabajo a una población que enfrenta una alta tasa de desempleo, más del 80 por ciento de personas trans”, comentó la periodista Láurel Miranda en entrevista con El Financiero.

Posdata: Este año ha surgido una iniciativa de cupo laboral para personas trans y no binarias en dependencias públicas en México, ante la discriminación que ellos, ellas y elles viven en espacios de empleo.

La conferencista destacó que hay oportunidades escasaz en el mundo de la actuación para personas racializadas y para personas trans. En ese sentido, pidió pensar cuáles son las oportunidadespara personas trans racializadas, por ejemplo.

Parece ser que, pese a que ya estamos en 2022, las productoras y las personas encargadas de hacer los castings no han tenido la sensibilidad suficiente para poder castear a personas trans si se trata de personajes trans, apuntó. También consideró que actores y actrices tienen responsabilidad de los proyectos que eligen o aceptan.

2. El estereotipo sobre las mujeres trans y personas trans con expresión femenina

Otro de los grandes problemas de la interpretración de mujeres trans hechas por hombres cis es el modo en el que supuestamente deben verse, bajo los estereotipos de quienes hacen castings y del público en general.

“Hay actrices trans que van a castings y tal cual el director o e directora de casting les dice que no, porque ‘no parecen lo suficientemente trans’. Y prefieren castear a un actor cisgénero para vestirlo de mujer y que entonces tenga esta apariencia masculina con la que todo el mundo en la sociedad ubica a las mujeres trans”, dijo Láurel Miranda.

Sin embargo, existe una gran diversidad entre las mujeres trans, pues algunas tienen expresiones femeninas, otras más masculinas y otras andróginas, explicó.

Por eso preocupa que encargados de castings sigan buscando poner en la pantalla a las personas trans “como ellos piensan que somos, no como somos en realidad. Somos diversas”, dijo.

Es también problemático porque los actores, al final de su jornada de trabajo o del proyecto, dejan la caracterización femenina atrás. Incluso actores han asistido con ropa típicamente masculina a recibir reconocimientos de cine tras interpretar a mujeres trans, recordó.

“Jared Leto y Redmaine son actores que fueron, con traje y corbata, que es una expresión de género típicamente asociada a lo masculino, y el mensaje a la sociedad es que las mujeres trans no dejamos de ser hombres disfrazados, cuando no. Porque a diferencia de estos actores, nosotras nos vivimos y habitamos nuestro cuerpo 24/7 de esta manera”, explicó Láurel Miranda en la entrevista.

3. ‘Y la que soporte’

Además, llamó la atención que el actor Cuauhtli Jiménez promocionara la película de ¡Que Viva México! con frases de la comunidad LGBT+, apropiándose de ellos pese a que él no pertenece a esta población.

“Y la que soporte” y “No soportas” son las frases de la comunidad que el actor utilizó y que permanecen en su cuenta de Instagram, en las publicaciones con el poster del filme.

Esto es un apropiacionismo que oculta que se está desplazando la posibilidad de empleo de población vulnerable, pasado como un mensaje “buena onda” de representación e inclusividad, aunque no lo es, comentó quien también es profesora.

Al entrar en las publicaciones del actor, se observa que ambas fueron editadas.

En un primer momento, Cuauhtli Jiménez escribió: “La que puede ir a los dos baños”.

“Me parece que es una burla, porque tan alejando está de la realidad de las personas trans que, número uno, no se da cuenta de que nos prohíben en muchas ocasiones el acceso al baño de mujeres. Y número dos, que no, no celebramos el poder entrar a dos baños: queremos entrar al que nos corresponde, que es el de nuestro género, en este caso el de las mujeres o neutro si hubiera”, destacó.

Asimismo, resulta contradictorio que Netflix haya producido el documental Disclosure: ser trans más allá de la pantalla (2020), justamente sobre la representación negativa de personas trans en pantalla, y que castee a personas trans para papeles trans en otras ocasiones, pero ahora tenga esta película con un actor cisgénero.

La periodista Láurel Miranda publicó esta semana un video en sus redes sociales explicando un poco más esta situación.