Alianza LGB en México: ¿Qué es y qué tiene que ver con Canal 21?

La Alianza LGB México ha llegado al debate público, al menos en Twitter, luego de la participación de uno de sus integrantes a un programa de una televisora capitalina, financiada con recursos públicos.

Esta alianza global ha sido señalada anteriormente como un grupo de odio; en otros países es considerada como extremista y se le ha quitado el fondeo, entre otras situaciones.

Pero, ¿por qué se discute este viernes sobre la Alianza LGB México y Capital 21? Te contamos.

¿Qué es la Alianza LGB?

La Alianza LGB es una organización con representación en países como Reino Unido, donde se conformó, y Estados Unidos, además de otros como México. Las siglas representan a las comunidades Lesbiana, Gay y Bisexual (LGB).

“La Alianza LGB está conformada por hombres y mujeres LGB que pretenden reivindicar la lucha por las orientaciones sexuales, crear una agenda en común para lesbianas, gays y bisexuales y denunciar los principios de la teoría queer como un movimiento que afecta gravemente a la población LGB y a las mujeres”, señala la Alianza LGB México.

Esta organización no incluye a las personas transgénero y personas no binarias dentro de su movimiento. Esto se debe a que postula la creencia de que “solo hay dos sexos” y que el género es una construcción social de opresión, explica The Guardian.

La Alianza LGB, que excluye a las personas trans, se formó en Reino Unido en 2019, fue fundada por Bev Jackson, Kate Harris, Allison Bailey, Malcolm Clark y Ann Sinnott, esto luego de que un grupo de 22 personas acusara que una organización LGBT+ británica llamada Stonewall UK socavaba “los derechos basados en el sexo”, debido a que se incluye a personas trans, informó Pink News UK.

Esta alianza británica tiene solamente 7 por ciento de lesbianas en sus filas, de acuerdo con la propia declaración de Allison Bailey, al ser cuestionada sobre cuántas mujeres lesbianas hay en la organización. Ella es una de las cofundadoras de la alianza y estuvo en juicio contra la organización Stonewall UK. Bailey perdió la demanda este mes.

La Alianza LGB británica era considerada una organización benéfica, algo que fue demandado y apelado en 2020 por Consortium, que reúne a varias organizaciones LGBT+ en Reino Unido, explica The Guardian. El pasado 7 de septiembre, el organismo regulador de fondeo de Reino Unido retiró el apoyo a la alianza al considerar que difundía información engañosa.

En Irlanda, la Alianza LGB es considerada una organización de extrema derecha y un grupo de odio, de acuerdo con el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE).

El GPAHE denunció públicamente que en Irlanda, así como en Estados Unidos y otros lugares del mundo, hay una tendencia a la alza de grupos nacionalistas blancos, personas anti LGBT+, anti inmigrantes y otros se han unido en una sola voz para difundir mensajes y retórica de odio, según The Irish Times.

La Alianza LGB global está en contra de que sean prohibidas las terapias de conversión en el país, pese a que estas son implementadas en contra de personas LGBT+.

México tiene su propia Alianza LGB México.

En 2019, el medio independiente Homosensual señaló que la Alianza LGB fue creada por hombres y mujeres, y que la mitad de ellos eran personas heterosexuales y no LGBT, además de que son todos cisgénero.

¿Qué tiene que ver la Alianza LGB México con Canal 21?

El pasado 21 de septiembre, Mauricio Dimeo, filósofo y parte de la Alianzaz LGB México, formó parte de una mesa de debate en el programa ‘El Aquelarre’ de Capital 21, conducido por Renata Turrent.

Esto sucedió luego de que Mauricio Dimeo y fuera invitado a una exposición sobre ‘nuevas masculinidades’ en la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM, que se llevaría a cabo a principios de septiembre. Sin embargo, luego de reclamos de grupos de personas que defienden los derechos LGBT+ y activistas, la exposición fue cancelada.

En el programa de Capital 21, Dimeo expuso que su exposición en la UNAM sería sobre “la masculinidad crítica de género”. Dimeo señaló que el género es “una cuestión cultural en la que no se puede jugar. Por más que la teoría queer nos diga que se puede jugar con el género, y hacer mil géneros, y darte el género que tú quieras”.

Activistas y grupos LGBT+ de México han señalado que desde dicho programa se han impulsado discursos de odio contra las personas trans.

La periodista Láurel Miranda señaló que el filósofo dice que habla sobre masculinidades nuevas, mientras hace afirmaciones negativas sobre personas trans y no binarias.

Le activista Alex Orué, de It Gets Better, calificó como “preocupante y peligroso” que el Canal 21 “amplifique discursis discriminatorios en contra de la comunidad trans”, la cual es protegida a nivel constitucional en la capital del país.

La Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género convocó a la comunidad LGBT+ y a personas aliadas a una manifestación en los estudios de Capital 21 “en contra de la Alianza LGB y exigir la renuncia de Renata Turrent por promover a grupos extremistas con recursos del erario público”.

— Red de Resistencia y Disidencia S&G (@redlgbtcig) September 23, 2022