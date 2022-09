Personas trans y no binarias ¿Qué pasa con sus terapias de testosterona durante el embarazo?

Cuando hablo del trabajo de nuestro equipo de investigación sobre el embarazo en personas transgénero, la gente suele recordar a Thomas Beatie, un hombre embarazada que apareció en “Oprah” y en la revista People en 2008. El enfoque de los medios sobre Beatie y su embarazo provocó una fascinación pública que tendía a eclipsan las realidades cotidianas de estar embarazada como persona trans.

Las personas transgénero, a diferencia de las personas cisgénero, tienen una identidad de género diferente al género que se les asignó al nacer. Algunos pueden recibir terapia hormonal para ayudar a alinear su cuerpo con su identidad de género.

Como la mayoría de los hombres trans, Beatie dejó de usar testosterona durante su embarazo porque se lo aconsejaba un médico como práctica estándar. Pero la terapia con testosterona suele ser esencial para la salud mental y física de muchos hombres trans, así como de algunas personas no binarias cuyos géneros no encajan dentro de las categorías de hombre o mujer. ¿Cómo es para ellos la experiencia de pausar el tratamiento? ¿Por qué las pautas médicas recomiendan dejar la testosterona?

Como socióloga que estudia sexo, género y sexualidad, y experiencias trans de familia, salud y bienestar, estas preguntas despertaron mi interés. Trabajo con un equipo internacional de investigadores en un proyecto sobre las experiencias de embarazo de hombres trans y personas no binarias. Entrevistamos a 70 personas trans y no binarias que estaban embarazadas o tenían la intención de quedar embarazadas, así como a 22 proveedores de atención médica que se especializan en trabajar con estas comunidades, en siete países.

Terapia de testosterona en personas trans

Si bien la testosterona se considera ampliamente una “hormona masculina”, todas las personas la producen. Los médicos consideran que una amplia gama de niveles de testosterona son “normales”.

Muchas personas transgénero y no binarias toman testosterona como parte del cuidado de su salud mental y física. La terapia con testosterona a menudo da como resultado una apariencia más masculina a través del crecimiento del vello facial y los músculos, la redistribución de la grasa y la disminución del tono vocal.

Además de los cambios físicos, muchos de los participantes de nuestro estudio hablaron de mejoras positivas en la salud mental durante la terapia de testosterona, que incluyen sentirse más tranquilos, equilibrados y más completos, a veces por primera vez en sus vidas. Este es un hallazgo común en la investigación sobre la terapia hormonal y las personas trans y no binarias.

Si bien no existe un protocolo de dosificación universal para personas trans o no binarias que reciben terapia de testosterona, las pautas de tratamiento de la Endocrine Society recomiendan complementar la testosterona hasta que los rangos sanguíneos estén dentro de los de los hombres cisgénero.

Al basar los estándares clínicos en hombres cisgénero, estas pautas pueden reproducir binarios de sexo y género que pueden no encajar con los deseos reales de muchas personas trans y no binarias. Algunos se resisten a este modelo médico prescriptivo mediante microdosis de testosterona, con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica.

Testosterona y embarazo en personas trans y no binarias

Cuando mi equipo analizamos nuestras entrevistas de investigación, aprendimos que los proveedores de atención médica en nuestro estudio generalmente les decían a sus pacientes trans que suspendieran la terapia de testosterona seis meses antes de intentar quedar embarazada o inmediatamente después de darse cuenta del embarazo.

También aconsejaron continuar reteniendo la terapia con testosterona hasta después del nacimiento o dejar de amamantar (amamantar a sus bebés). Esto podría significar una pausa en la terapia con testosterona de hasta dos años.

¿Por qué los médicos les dicen a los pacientes trans y no binarios que suspendan la terapia con testosterona en el embarazo?

Los proveedores de atención médica que entrevistamos expresaron su preocupación acerca de que los pacientes continuaran con la testosterona durante el embarazo o la lactancia. Cuando les preguntamos qué riesgos les preocupaban más, a menudo señalaron que no hay suficientes investigaciones o que no son concluyentes sobre el uso de suplementos de testosterona durante el embarazo. A pesar de esto, casi todos los proveedores que entrevistamos aconsejaron rutinariamente a los pacientes que suspendieran la terapia con testosterona sin reservas.

Algunos proveedores compararon la continuación de la terapia con testosterona durante el embarazo con el uso de drogas ilícitas durante el embarazo, percibiéndolo como un riesgo futuro para el niño .

. Otros sugirieron que el uso de testosterona durante el embarazo es egoísta porque prioriza la salud y el bienestar de los padres en el presente sobre la salud y el bienestar potencial de su hijo en el futuro.

en el futuro. Algunos proveedores incluso sugirieron que los pacientes trans y no binarios no deberían tener hijos si no quieren o no pueden pausar la terapia con testosterona durante el embarazo.

En contraste, los hombres trans y las personas no binarias que entrevistamos describieron cómo lidiar con decisiones difíciles y de peso sobre la pausa de la testosterona durante el embarazo. Estas decisiones a menudo implicaban elegir entre su propia salud mental y bienestar frente a la salud y el bienestar potenciales de su hijo. Como una participante describió su experiencia al dejar la testosterona durante el embarazo:

“Mis ideas eran miserables, deprimidas, hasta el punto de intentar suicidarme... Sabía que volver a la testosterona ayudaría. Realmente no sabía si (mi médico) estaría feliz de volver a recetarme testosterona... y existía el temor de que me la negaran... que me dijeran: ‘Bueno, lo siento, te saliste no lo vas a recuperar’”.

Síndrome de ovarios poliquísticos y la producción de niños ‘normales’ en los embarazos trans

A pesar de ser un consejo médico bastante estándar, hay empírica relativamente escasa que guíe la práctica de pausar la terapia de testosterona para hombres trans y personas no binarias durante el embarazo y la lactancia. Actualmente tampoco hay trabajos publicados sobre micro-dosis de testosterona durante el embarazo.

En cambio, gran parte de la literatura médica sobre los posibles efectos en el desarrollo de la exposición al “exceso de andrógenos” en el útero se centra en las personas embarazadas con síndrome de ovario poliquístico que tienen niveles de testosterona que generalmente se encuentran entre los de las mujeres y los hombres cisgénero.

Estos estudios se centran en la probabilidad de que el bebé desarrolle posteriormente condiciones intersexuales, o que tenga rasgos biológicos que no se ajusten a las definiciones binarias de características masculinas o femeninas; posterior auto-identificación como lesbiana o trans; disfunción metabólica y cardiovascular, como la obesidad; y trastornos neuropsiquiátricos, como el autismo y el trastorno por déficit de atención. La mayoría de estas preocupaciones se han relacionado con niños categorizados como mujeres al nacer.

Sin embargo, a las personas con síndrome de ovario poliquístico no se les administran bloqueadores de testosterona de forma rutinaria durante el embarazo ni se les desalienta a alimentar a sus bebés con la leche que producen.

En mi revisión de nuestras entrevistas y la literatura médica, me preocupé cada vez más de que este enfoque en la producción de niños “normales” no atiende tanto la diversidad humana natural en el procesamiento cognitivo, los cuerpos y las identidades, como la salud mental de los padres trans y no binarios. También puede hacerse eco de las políticas eugenésicas que intentan eliminar las características humanas y las comunidades que la sociedad considera inferiores o malas. Pero las personas de estas comunidades han trabajado mucho en las últimas décadas para garantizar que se les otorguen los mismos derechos y protecciones.

Paradójicamente, el deseo de proteger a los hijos de la exposición a la testosterona durante el embarazo y la lactancia puede convertirse en un método para prevenir la reproducción de algunas de las mismas características que tienen los mismos padres trans y no binarios. Como señaló un participante:

“Hay un montón de investigaciones sobre la exposición a los andrógenos en el útero y las condiciones intersexuales... Tenía sentimientos complejos acerca de trabajar duro para no tener un hijo intersexual... Como alguien que es un género ‘otro’, trabajar duro para no crear un cuerpo diferente que sea un género ‘otro’ se siente extraño. Se siente hipócrita”.

Ir más allá de una medida única para las personas trans durante el embarazo

Si bien las preocupaciones sobre el “exceso de andrógenos” durante el embarazo para hombres trans y personas no binarias son similares a las de las personas con síndrome de ovario poliquístico, los médicos tratan estos casos de manera diferente. Esta discrepancia en el enfoque clínico indica que puede haber otros caminos a seguir que no requieran suspender por completo la terapia con testosterona.

Creo que la atención cuidadosa a la salud y el bienestar físico y mental de las personas trans y no binarias antes, durante y después del embarazo hace mucho tiempo que la medicina debe prestar atención. En lugar de abordar la terapia de testosterona durante el embarazo como una pregunta binaria de sí/no o un estándar único para todos, investigar cómo las distintas dosis de testosterona pueden afectar todas las etapas del embarazo y la lactancia podría conducir a mejores resultados tanto para los padres trans como para sus hijos. niños.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.

El autor de este artículo es Carla A. Pfeffer, profesora asociada de Trabajo Social afiliada a la Universidad de Sociología y el Centro de Género en el Contexto Global, y directora del Consorcio para la Salud de las Minorías Sexuales y de Género, Universidad Estatal de Michigan.