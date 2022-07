México expide CURP para una persona no binaria por primera vez

Una persona logró obtener una CURP no binaria en la CDMX. (Especial)

El Registro Nacional de Población (RENAPO) ha emitido, por primera vez en la historia, una CURP para una persona no binaria.

La Clínica de Litigio Penal del ITAM compartió el caso de JJ, como identificó a la persona no binaria, quien obtuvo este documento de identidad en la Ciudad de México.

“El RENAPO emitió la primera CURP de una persona de género no binario en México, realizando las modificaciones necesarias en su sistema y su registro de búsqueda. Esperamos que pronto estas modificaciones puedan ser accesibles para las demás personas no binarias”, apuntó la dependencia.

Aunque el reconocimiento de esta persona no binaria en sus documentos oficiales es importante para la autodeterminación personal, no todas las personas no binarias pueden acceder a este tipo de litigios. Pese a ello, este es un avance en materia del derecho a la identidad y también ha habido otros pasos en esa dirección en México.

Apenas en marzo pasado, Edie Galván Villareal se convirtió en la primera persona en Nuevo León en tener acta de nacimiento que reconoce su identidad no binaria, así como una credencial acorde a ello.

La primera persona no binaria reconocida en el país fue Fausto Martínez, originarie del municipio de Celaya, y su acta de nacimiento corregida fue expedida por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato el pasado 11 de febrero del 2022. La expedición del acta de nacimiento fue posible gracias una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.

Hasta ahora, Argentina es el primer país de América Latina en autorizar documentos de identificación para personas no binarias, luego de reformas aprobadas en julio de 2021.

¿Qué es la Identidad no binaria?

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican únicamente como mujer o como hombre. Algunas de las personas se identifican con ambos géneros, o con ninguno, pues simplemente están fuera del binarismo.

Al respecto, Hola amigue, un colectivo mexicano, explica que las personas no binarias no necesariamente tienen un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino.

Algunas personas no binarias se identifican con el pronombre elle, sin embargo, algunas utilizan uno o más pronombres (ella, él, elle, ellx).

HRW apunta que algunas personas se nombran como trans y no binarias, pero no todas lo hacen.