NL autoriza la primera acta con género no binario

Edie Galván Villareal se convirtió en la primera persona en Nuevo León en tener acta de nacimiento con género no binario.

En su cuenta de Facebook, Edie compartió una sentencia donde se le reconoce como no binario, por lo que tendrá una nueva acta de nacimiento, así como credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE).

‘’Amigues no puedo contener mi emoción. Legalmente seré Edie y mi identidad no binaria será reconocida por el estado’', compartió en su red social.

Agregó que son cosas que nunca creyó posibles en estos años, que el proceso fue sencillo y no se pusieron trabas por lo que apuntó ‘’me da mucha esperanza por el futuro’'.

Edie Galván logró el cambio con el apoyo de la asociación El Clóset LGBT, a la que también agradeció.

‘‘Ser la primera persona reconocida como no binarie en un estado tan conservador como Nuevo León, me llena de emoción y realmente no tengo palabras para describir todo lo que siento en estos momentos’', escribió Edie.

En febrero de este año Guanajuato entregó la primera acta de nacimiento en el país que reconoce a una persona de género no binario.

El acta de nacimiento está a nombre de Fausto Martínez, originarie del municipio de Celaya, y la expidió la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato el pasado 11 de febrero del 2022.

La expedición del acta de nacimiento fue posible gracias una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.

“Este es un logro histórico que hemos concretado en nuestro estado”, expresó Fausto Martínez. “Es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras tres organizaciones”, señaló Amicus a través de un comunicado.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen como hombres o mujeres, y que pueden identificarse con aspectos tanto masculinos como femeninos, con solo uno de ellos, o con ninguno. Las personas de género no binario usan pronombres neutros como ‘elle’, aunque también pueden optar por ‘ella’ o ‘él’.

Con información de Luciano Vázquez.