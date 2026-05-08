Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de mayo: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 8 de mayo. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 8 de mayo desde Palacio Nacional.

En esta conferencia se espera que brinde detalles sobre la reunión que sostuvo con los legisladores de Morena, Verde y PT, y las reformas que se comprometieron a aprobar.

A la par podría brindar más detalles sobre las negociaciones con empresarios para implementar home office a los trabajadores durante el Mundial 2026, luego que la SEP adelantara el fin del ciclo escolar.

Sigue las actualizaciones de la mañanera del pueblo en El Financiero minuto a minuto.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 7 de mayo?

En la mañanera anterior, la presidenta Sheinbaum explicó por qué Pemex decidió cambiar el nombre de la gasolina Bienestar. Negó que su único objetivo sea exportar petróleo o combustible a Cuba.

Aprovechó para responder a la amenaza de Donald Trump de tomar acciones en caso de que los gobiernos no tomen acciones para frenar al narco en sus territorios. Subrayó que seguirán colaborando con Estados Unidos bajo la condición de respeto a la soberanía.

Rechazó que la Fiscalía General de la República hubiera compartido con ella si en la carpeta de investigación contra Fernando ‘N’ se menciona al senador morenista Adán Augusto López por la supuesta participación en la red de huachicol fiscal.

En tanto, informó que su administración destinará una inversión por 140 mil millones de pesos para construir y renovar la red de gasoductos que opera a nivel nacional.