¿Qué dijo Sheinbaum sobre Adán Augusto y señalamientos en caso Fernando ‘N’ por huachicol fiscal?

Los señalamientos contra Adán Augusto López lo siguen pese a mantener un bajo perfil. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la Fiscalía General de la República (FGR) le informara sobre los personajes que estarían involucrados en la investigación por la red de huachicol fiscal.

Supuestamente, en la orden de aprehensión que se giró contra Fernando ‘N’, excontralmirante y sobrino del exsecretario de Marina en el gobierno de López Obrador, aparece el nombre del senador morenista Adán Augusto López.

Sheinbaum Pardo afirmó que la FGR no le informa sobre las investigaciones que lleva a cabo y, en este caso, desconoce si López aparece en la indagatoria contra Fernando ‘N’, quien permanece en Argentina tras su detención el pasado 24 de abril.

“Tiene que informar la Fiscalía (...) No tengo conocimiento si aparece el senador (Adán Augusto) porque muchas de las investigaciones la Fiscalía no las comparte con nosotros y qué bueno. La Fiscalía es autónoma (...) entonces tiene que contestar a esta pregunta particular”, comentó.

Cabe recordar que el gobierno de México solicitó la extradición de Fernando ‘N’ o, en su caso, la deportación, ya que ingresó al país sudamericano con un pasaporte falso, pero hasta el momento no existe novedad sobre su regreso al territorio nacional para enfrentar a la justicia.

Señalamientos de Adán Augusto en el contrabando de combustible

Luego de destaparse la red de contrabando de combustible más grande que operó por años en México tras el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico, Tamaulipas, una de las figuras de Morena que supuestamente aparece es Adán Augusto López.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que empresarios cercanos al senador morenista formaban parte del esquema de huachicol fiscal. Además, expedientes de la FGR mencionarían al tabasqueño.

Otras versiones apuntan a que López Hernández es investigado en Estados Unidos por el contrabando de combustible, aunque estos dichos fueron rechazados por el gobierno federal, que dijo no tener conocimiento sobre la indagatoria.

Además, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, es investigado por las autoridades por el tráfico de huachicol.

Sheinbaum reconoce que huachicol fiscal afectó a Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las “nuevas formas” de contrabando de combustible registraron un aumento en el primer trimestre de 2025.

Comentó que la Secretaría de Energía realizó comparativos con las diferentes bases de datos para determinar la cantidad de combustible que ingresó de manera ilegal al país.

Hasta el momento, no existe fecha para que las autoridades presenten un reporte sobre el desfalco al erario que pudo generar la evasión del pago de impuestos por el ingreso de millones de litros de combustible en colaboración con autoridades aduaneras.