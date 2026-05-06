Segob niega que EU investigue a Mario Delgado y Adán Augusto López: ‘Es falso’

Segob aclara que EU no ha informado sobre una presunta investigación contra Adán Augusto López y contra Mario Delgado.

La Secretaría de Gobernación negó que Estados Unidos señale de vínculos con el narcotráfico al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y exlíder del partido Morena, Mario Delgado, y al senador Adán Augusto López.

“La Secretaría de Gobernación aclara: esta información es falsa”, indicó la Segob en su cuenta de X, antes Twitter.

El desmentido se da en medio de la tormenta política provocada por la acusación del Departamento de Justicia de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta protección al narco.

La información falsa fue publicada por el comunicador Mario Di Constanzo.

FGR aun no concluye investigación contra Rocha Moya

Luego de los señalamientos en contra de Rocha Moya, la dirigencia nacional de Morena adelantó que sólo iniciaría un proceso en su contra hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya sus investigaciones.

Hasta el momento, la FGR ha señalado que Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes contra los señalados, entre los que se encuentra el exgobernador Rubén Rocha Moya.

La secretaria general del partido, Carolina Rangel, indicó que Morena no encubrirá a ningún militante, pero sólo actuará con base en resoluciones oficiales y pruebas institucionales.

Asimismo, la dirigencia reconoció la decisión de Rocha Moya de solicitar licencia y perder el fuero, lo que facilitaría las investigaciones.

El caso de Sinaloa es algo sin precedentes en la historia del país y ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defender la soberanía y a pedir que se respete el debido proceso.