Detienen a ‘El Alex’, operador financiero del Cártel de Sinaloa, en Colombia; EU exige su extradición

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, detuvieron a Jorge Espinoza Peña, conocido en el mundo criminal como “El Alex”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.

“El Alex” fue detenido este lunes 4 de mayo e identificado como enlace financiero y logístico de dicha organización delictiva, por lo que el Gobierno de Estados Unidos solicita su extradición por presuntamente comercializar fentanilo, vinculado al Cártel de Sinaloa.

¿Qué sabemos de la captura de ‘El Alex’, operador financiero del Cártel de Sinaloa?

Jorge Espinoza, de acuerdo con las autoridades, es requerido por una corte del distrito de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, particularmente fentanilo. La orden de extradición fue emitida en septiembre de 2025.

Las investigaciones indican que “El Alex” se encontraba en Colombia con el objetivo de ocultarse ante los operativos en Sinaloa. Asimismo, buscaba fortalecer vínculos con estructuras criminales en Colombia, dedicadas al narcotráfico de sustancias sintéticas.

La captura, afirmaron, representa un golpe a las redes de financiamiento y distribución internacional de drogas asociadas al Cártel de Sinaloa, mientras se avanza en el proceso para su extradición a Estados Unidos.

Vicefiscal de Sinaloa, acusado de narcotráfico por EU, seguirá en el cargo

El vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa, Dámaso Castro, seguirá en el cargo desempeñando sus funciones en “pleno ejercicio de sus atribuciones legales”, a pesar de que Estados Unidos recientemente lo acusó de narcotráfico y posesión de armas, informó este lunes en Ministerio Público de la entidad.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) detalló que el funcionario se encuentra desempeñando sus funciones, al tiempo que explicó que “atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución” que emita la “autoridad correspondiente” en “estricto apego del marco legal”.

Esta declaración se produce después de que el Departamento de Justicia estadounidense pidiera a México la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el exgobernador Rubén Rocha Moya, al acusarles de colaborar con el Cartel de Sinaloa para permitir el trasiego de grandes cantidades de droga hacia EU.

El Gobierno mexicano aseguró que esta petición no corresponde a una solicitud ordinaria de extradición y que, por el momento, carece de suficientes elementos probatorios para justificar su “urgencia”.

Con información de EFE