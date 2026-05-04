‘ChatGPT me dijo que fuera a urgencias’: Exintengrante de PXNDX explica su hospitalización de emergencia

El músico Arturo Arredondo, exintegrante de PXNDX y actual guitarrista de Desierto Drive, canceló presentaciones en Sudamérica luego de ser hospitalizado de emergencia y sometido a cirugía durante su paso por Chile.

Este lunes, Arredondo compartió detalles de lo ocurrido, incluyendo que consultó a ChatGPT con sus síntomas y la IA le aconsejó que fuera de inmediato a urgencias.

¿Por qué Arturo Arredondo fue hospitalizado de emergencia?

El propio artista explicó en Instagram que el problema inició como una apendicitis, pero evolucionó hasta convertirse en un cuadro más delicado.

El diagnóstico final fue un apéndice perforado, condición que puede derivar en peritonitis, una infección abdominal grave.

“Me tuvieron que operar de un apéndice perforado”, explicó en un video compartido con sus seguidores.

Arturo Arredondo compartió detalles de su hospitalización tras una cirugía de emergencia durante su gira en Sudamérica. (Foto: Instagram @arthurwhite)

Sobre la intervención, el artista también señaló: “Es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido, porque sí era una emergencia”.

La complicación fue confirmada también por su compañero Ricardo Treviño, quien detalló en sus redes sociales su estado de salud: “¿Qué tal, amigos de Chile? Arturo y yo, con una complicación médica donde tenía apendicitis y se le complicó a peritonitis, entonces ya salió de la operación, gracias a Dios está bien, está estable, va a estar unos días internado y lamentamos mucho que Desierto Drive no se podrá presentar”.

Arturo Arredondo cuenta cómo una consulta de ChatGPT lo llevó a urgencias

Antes de acudir al hospital, Arredondo recurrió a una consulta digital para intentar entender lo que le ocurría, pues atribuía su malestar a haber tomado leche y ser intolerante a la lactosa.

“Es curioso lo que me pasó: en el camino para acá le empecé a preguntar a ChatGPT si lo que sentía era una exageración o no y fue el primero que me dijo que tenía que ir a urgencias. Chavos, háganle caso a su celular”, relató.

El exintegrante de PXNDX explicó que una consulta a ChatGPT influyó en su decisión de acudir al hospital. (Foto: Instagram @arthurwhite)

En las capturas que compartió en sus historias, el músico describió a la IA: “siento como si me apretaran el estómago, pero ahora tengo escalofríos intensos”.

ChatGPT le indicó que parecía más que una simple intolerancia a la lactosa: “los calambres estomacales coinciden, pero los escalofríos intensos no son un síntoma habitual de la intolerancia a la lactosa por sí sola”.

Así que, de acuerdo con Arturo, le recomendó buscar atención médica y él le hizo caso.

Tras ser operado por apendicitis complicada, el músico se mantiene en recuperación y agradeció el apoyo de sus seguidores. (Foto: Instagram @arthurwhite)

Arredondo permanecerá algunos días internado mientras continúa su recuperación, la cual ha estado documentando en historias de Instagram, desde sus paseos por el hospital, sus visitas, hasta su desayuno líquido.

Además, agradeció los mensajes que recibió tras darse a conocer su estado de salud: “Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra, digo yo sé que no soy Maribel Guardia o algo, pero sí tenemos una minigira programada acá por Sudamérica y pues es la primera vez que les voy a tener que quedar mal…”

¿Qué pasará con los conciertos de Arturo Arredondo?

Estos días, Desierto Drive tenía programados conciertos en Chile, Paraguay y Ecuador como parte de su gira por Sudamérica.

Chargola Producciones informó que el concierto de PXNDX Vive con Desierto Drive, del sábado 2 de mayo, sufriría modificaciones “debido a una situación médica imprevista" que imposibilitó la presentación.

Arredondo adelantó que buscarán reprogramar los conciertos: “Nos vemos pronto por acá. Les vamos a poner las fechas a ver cómo”.

Arturo Arredondo, guitarrista originario de Monterrey, se integró a PXNDX en 2004, en una etapa clave para el crecimiento del grupo con producciones como ‘Para ti con desprecio’.

Tras la pausa indefinida de PXNDX en 2016, el músico mantuvo actividad con proyectos alternos, primero como Arthur White y más adelante con Desierto Drive.