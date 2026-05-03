Le dieron el ‘chi’: ¿Quién es Rodrigo Vázquez, el prometido de ‘Chingu Amiga’?

La propuesta de matrimonio de Rodrigo Vázquez a Chingu Amiga se realizó en Oaxaca, en lo que parecía una grabación más de contenido para redes sociales de la influencer. [Fotografía. @chinguamiga/Instagram]

Entre gritos y al borde de las lágrimas, la influencer surcoreana Sujin Kim, conocida como 'Chingu Amiga‘, confirmó su compromiso con su pareja Rodrigo Vázquez, quien le propuso matrimonio en Oaxaca, acompañado por familiares y amigos cercanos.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde la propia influencer compartió su reacción ante una sorpresa que no esperaba.

La propuesta de matrimonio por parte de Rodrigo Vázquez incluyó una serie de elementos tradicionales oaxaqueños que destacaron dentro del contenido difundido.

“Quiero compartir con ustedes este momento tan hermoso y feliz de mi vidaaaaaa Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa. Por fin!! Rodri me pidió manoooooo!! Estábamos en medio de otra grabación cuando pasó, de repente me hizo esperar por algo y yo estuve pensando ‘cuándo empezamos la chamba’ y BOoOooOM!!!!!!!”, escribió ‘Chingu Amiga’ en sus redes sociales.

¿Quién es Rodrigo Vázquez, la pareja de Chinguamiga?

Rodrigo Vázquez es originario de Oaxaca y mantiene un perfil alejado de la atención mediática. Cuenta con formación en ingeniería en biotecnología y desarrolló parte de su trayectoria profesional en Monterrey, ciudad donde residió durante varios años y donde conoció a Sujin Kim.

A diferencia de la influencer surcoreana, no desarrolla contenido en redes sociales. Su presencia pública se limita a apariciones ocasionales en videos y publicaciones de su pareja.

Su círculo cercano lo describe como una persona reservada, con interés en actividades cotidianas y aficiones como los videojuegos, gusto que comparte con la creadora de contenido y que formó parte de su convivencia desde las primeras etapas de la relación.

La relación entre ambos se desarrolló fuera del foco público durante varios años. Se conocieron alrededor de 2021 en Monterrey a través de la aplicación Tinder y mantuvieron una dinámica discreta antes de formalizar su vínculo, en un proceso marcado por diferencias culturales y de idioma.

‘Chingu Amiga’ señala a su futuro esposo como una persona cercana y solidaria, cualidades que influyeron en la consolidación de su vínculo. Además, ha sido quien impulsó que la influencer surcoreana se interesara por las tradiciones y costumbres de la cultura mexicana.

Su primera cita se desarrolló en una plaza comercial, en un contexto donde existieron dificultades de comunicación debido al idioma y a diferencias culturales.

Tras ese primer encuentro, la relación evolucionó de forma gradual, con una etapa inicial de convivencia que permitió fortalecer la confianza entre ambos.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

La propuesta se realizó en Oaxaca, en lo que parecía una grabación más de contenido para redes sociales. Sin embargo, la influencer no sospechó que su relación tomaría un nuevo rumbo.

Luego de ver que su pareja abría la caja con el anillo de compromiso, la surcoreana empezó a gritar y dar vueltas, asombrada por la propuesta. Mientras tanto, Rodri se reía de la reacción de su pareja y le decía: “¿Me vas a decir que sí?”.

Posteriormente, la tiktoker publicó en sus redes sociales los regalos que recibió por parte de su futuro esposo, como flores y un pan gigante típico de Oaxaca con la frase “¿Te quieres casar conmigo?”. Incluso, personas de la comunidad apoyaron a Rodri con una danza tradicional, lo que aumentó la emoción de ‘Chingu Amiga’.