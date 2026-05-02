Le cerraron la puerta en las narices: ¿Cómo fue la expulsión de Daniel Borjas en ‘La Mansión VIP’?

La expulsión de Daniel Borjas de la Mansión VIP se dio un día después de que se anunciara la salida de Naim Darrechi. [Fotografía. ChatGPT]

Siéntate, manita, porque hubo cachetadas y todo. Recientemente, se dio a conocer la expulsión de Daniel Borjas de La Mansión VIP luego de una intensa discusión con Aldo Arturo que escaló frente a otros participantes dentro del reality show.

El conflicto se desarrolló en un ambiente de tensión dentro de la casa, donde ya se registraban roces entre integrantes. La situación quedó grabada y se difundió en redes sociales.

La producción del programa tomó la decisión de eliminar al tiktoker regiomontano tras realizar una agresión física, situación que contraviene las reglas internas de convivencia, las cuales establecen cero tolerancia a este tipo de conductas.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Daniel Borjas y Aldo Arturo?

El conflicto entre Daniel Borjas y Aldo Arturo inició a partir de una broma entre participantes que no fue interpretada de la misma manera por todos.

Sin embargo, Aldo Arturo no tomó de buena manera lo ocurrido y cerró la puerta frente a Daniel Borjas, quien acudió de inmediato a reclamarle y le señaló que se trataba de una broma y que no debía tomarlo como algo personal.

“Yo me puse de acuerdo con él para hacerte una broma. Si vas a tomar y no puedes entender una broma, no tomes”.

Aldo Arturo negó haber provocado un golpe con la puerta y sostuvo que no existió intención de lastimarlo; afirmó que el cierre fue sin intención de causar daño.

“No me tuviste por qué aventar la puerta. ¡Me metiste un golpe, pendejo! ¡Tú me golpeaste con la puerta! Me azotaste la puerta en la cara”, respondió Borjas a las negativas de Aldo.

La discusión escaló rápidamente, al grado de que Daniel Borjas se molestó por la actitud indiferente de su compañero en el reality show.

A los pocos segundos, Daniel Borjas le dio una cachetada, lo que sorprendió y dejó paralizado tanto a Aldo Arturo como a los demás habitantes de La Mansión VIP.

Tras el golpe, entre gritos y reclamos de “¡Borja, eso no!”, intentaron alejar al regiomontano, quien insistió en que fue agredido. Incluso llamaron a seguridad para calmar la situación, mientras que Aldo Arturo minimizó lo ocurrido y cuestionó su reacción.

Poco después de que separaron a Daniel Borjas, Aldo Arturo continuó con las provocaciones y pidió su salida de manera despectiva: “Lárgate, puto pelón”.

Tras la discusión, la producción de La Mansión VIP anunció la expulsión de Daniel Borjas de la competencia. Momentos antes de su salida, el participante permaneció en silencio mientras procesaba lo ocurrido.

Un día antes de la pelea entre Daniel Borjas y Aldo Arturo, el influencer Naim Darrechi dejó el programa en medio de un contexto de tensión entre los participantes de la Mansión VIP.

Su salida no estuvo relacionada con una agresión física, sino con conflictos y diferencias dentro de la convivencia en la casa, lo que ya reflejaba un ambiente complicado previo al incidente.