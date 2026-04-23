¿Qué pasó en reality show serbio? Participante intenta ahorcar a su compañera en transmisión en vivo

Un momento de violencia ocurrió en un programa de Serbia luego de que Asmin Durzdic, participante de un reality show, intentara ahorcar a una de sus compañeras durante una transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron en la novena temporada de Elita, un formato de convivencia que sigue la dinámica de La Casa de los Famosos México, y que a lo largo de los años ha estado envuelto en múltiples polémicas.

Incluso, en 2023, el programa fue cancelado temporalmente tras ser señalado como un espacio que fomentaba la violencia. A pesar del episodio de agresión, la emisión continuó con normalidad tras el incidente.

Los hechos ocurrieron en un reality show conocido como 'Elita'. (Foto: Facebook Elita)

¿Qué pasó en el reality serbio donde participante intentó ahorcar a su compañera?

La agresión ocurrió durante la actual edición del programa, cuando Asmin Durzdic atacó física y verbalmente a su compañera Maja Marinkovi, quien presuntamente es su pareja sentimental.

De acuerdo con La Nación, la discusión inició luego de que ella lo golpeara en el rostro, provocándole lesiones en los dientes, pero la situación escaló rápidamente.

Durzdic siguió a Marinkovi hasta una de las habitaciones, donde la sometió sobre una cama y se colocó encima de ella para intentar ahorcarla. La escena provocó la reacción inmediata de otros participantes, quienes intervinieron para detenerlo mientras le gritaban: “Para hermano, detente un minuto”.

Minutos después, elementos de seguridad ingresaron al lugar para auxiliar a la víctima, quien posteriormente aseguró que él presionaba su cuello con mucha fuerza.

Aunque fue separado en un primer momento, el agresor volvió a lanzar insultos contra su compañera e intentó abalanzarse nuevamente, lo que derivó en otra intervención de seguridad. Durzdic fue aislado durante algunas horas y obligado a asistir a una charla sobre la violencia contra la mujer. Todo el altercado fue transmitido en vivo y el video se difundió ampliamente en redes sociales.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el reality, con una dinámica como La Mansión VIP, no anunció sanciones adicionales ni la expulsión del participante, por lo que la competencia continúa de manera habitual, situación que ha sido fuertemente cuestionada por la audiencia.

¿Qué es ‘Elita’, el polémico reality donde ocurrió la agresión?

Elita es un programa de televisión con transmisión 24/7 en el que un grupo de participantes convive aislado del exterior durante varias semanas, en busca de un premio económico.

Su formato recuerda al de La Casa de los Famosos México, con dinámicas que incluyen la elección de un líder semanal, pruebas para definir el presupuesto, nominaciones y galas de eliminación.

A lo largo de sus distintas ediciones, el reality ha acumulado una larga lista de controversias. En 2021, por ejemplo, se registró un episodio similar en el que un concursante intentó ahorcar a otro participante, de acuerdo con La Nación. Además, en otra temporada, el ingreso de una concursante con un recién nacido generó fuertes críticas por poner en riesgo el bienestar del menor.

El programa también enfrentó su cancelación en 2023, cuando aún llevaba el nombre de Zadruga, precisamente por los constantes señalamientos sobre contenido violento. Sin embargo, regresó en 2025 bajo el nombre de Elita.

Incluso en su nueva etapa, los incidentes no han cesado. En 2025, otro participante fue arrestado y eliminado automáticamente tras difamar a su pareja durante una transmisión en vivo.