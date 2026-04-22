¿Quién es Juan? Mexicano que compite en concurso de Mr. Beast y hace la vida imposible a los tramposos

Don Juan es el participante mexicano de uno de los concursos organizados por el influencer Mr. Beast. (Foto: Shutterstock/Captura)

Uno de los retos de Mr. Beast tiene a un mexicano luchando por conseguir el premio mayor de un millón de dólares, luego de pasar más de dos meses encerrado en un supermercado, donde incluso ha tenido que lidiar con compañeros “tramposos”.

Se trata de Juan, un hombre que vive en Estados Unidos y decidió inscribirse al desafío del creador de contenido con la intención de obtener una ganancia y apoyar a su familia de “bajos recursos”, según contó.

Don Juan ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos por su participación en el concurso del influencer Mr. Beast, el cual cambió sus reglas en la etapa final, especialmente al modificar la recompensa de 250 mil dólares a un millón.

Juan es uno de los finalistas del reto más reciente de Mr. Beast. (Foto: Captura YouTube)

¿Quién es Don Juan, mexicano en reto de Mr. Beast?

Don Juan García nació en Hidalgo, México, pero se mudó a Carolina del Norte, en Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades económicas.

Es el principal sostén de su familia. De hecho, ingresó al reto junto con su hijo Ángel; sin embargo, el joven abandonó la competencia debido a “responsabilidades laborales y educativas”, mientras que su padre decidió continuar.

“Voy a pedir vacaciones y me quedaré un poco más”, explicó cuando fue cuestionado por Mr. Beast sobre su decisión de permanecer dentro del supermercado.

Juan ha señalado que su principal motivación es asegurar el futuro de su familia e incluso afirmó que podría permanecer en el lugar durante años con tal de cumplir su objetivo económico.

Durante la competencia, algunos participantes formaron alianzas y se dedicaron a incomodarlo: hacían ruido mientras dormía o lo molestaban constantemente; sin embargo, nada fue suficiente para hacerlo perder la calma o renunciar, acciones que en redes catalogaron como “actos tramposos”.

A la mañana siguiente, Juan respondía a su manera: se ponía a cantar ‘Cielito Lindo’ en los altavoces y a jugar basquetbol, con lo que terminaba despertando a los demás.

En otra ocasión, escondió utensilios de cocina luego de que otros concursantes intentaran destruirlos o arrebatárselos. Con el paso del tiempo, también asumió el papel de chef y comenzó a preparar comida para todos con los ingredientes disponibles dentro del supermercado.

Inclusive, Eugenio Derbez envió mensajes de apoyo a Juan y aplaudió la determinación del hombre.

¿Cómo es el reto de Mr. Beast donde compite Juan?

El reto comenzó cuando el youtuber Mr. Beast compró un supermercado y lanzó ofertas del 50% en toda la mercancía para atraer a un gran número de personas. Posteriormente, apareció por sorpresa para anunciar las reglas del desafío y dar la opción de abandonar el lugar o permanecer en la competencia.

Al principio, la recompensa era de 250 mil dólares y el objetivo consistía en mantenerse dentro del establecimiento, completamente aislados del exterior, y superar a los demás participantes.

Sin embargo, las condiciones cambiaron cuando cuatro concursantes se negaron a abandonar el lugar.

A partir de ese momento, los participantes restantes debieron integrarse en un equipo con un nuevo objetivo: consumir todo lo que hay dentro del supermercado. Si lo logran, cada uno obtendrá un millón de dólares, es decir, aproximadamente 17 millones 345 mil pesos.

Ante este cambio, Juan reiteró que está dispuesto a permanecer el tiempo que sea necesario con tal de ganar el dinero y apoyar a su familia, la cual “siempre se la pasa trabajando”.