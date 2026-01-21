MrBeast aparece por sorpresa en el Estado de México junto a Eugenio Derbez

¿Qué es lo que hace MrBeast —el youtuber más popular del mundo— en el Estado de México? Recientemente, una serie de videos y fotos en redes sociales mostraron la visita del youtuber estadounidense que no iba solo: además de su equipo, estaba acompañado por el comediante mexicano Eugenio Derbez.

Por medio de redes sociales, se viralizaron rápidamente imágenes del millonario creador de contenido, quien saludó de lejos a las personas que lo reconocieron.

Sin dar algunas palabras para la multitud a su alrededor, él junto con Eugenio abandonaron el lugar a bordo de un helicóptero.

Especulaciones en redes sociales indican que el proyecto de MrBeast —que ha construido pozos de agua— y Eugenio Derbez está relacionado con las escuelas. Esta teoría se refuerza por el que el comediante apareciera con una playera alusiva a su película Radical, la cual aborda el tema de la educación en entornos marginales, pero aún no existe una postura oficial.

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha dado razón de su encuentro con MrBeast en México mediante sus redes sociales.

La última visita de MrBeast a México y la ‘bronca’ con el INAH

Hace 8 meses, una visita del youtuber Mr. Beast a zonas arqueológicas de Campeche y Yucatán detonó una controversia pública tras la difusión de su video Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo, grabado en Chichén Itzá, Calakmul y Balancanché.

Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre posibles violaciones a la normatividad en sitios considerados patrimonio nacional.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respondió que no existieron irregularidades durante las grabaciones y precisó que la visita se realizó con solicitudes formales ante la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales.

El organismo detalló que la mayoría de los recorridos ocurrió en áreas abiertas al público y bajo supervisión constante de su personal, con el objetivo de evitar daños al patrimonio y accesos no autorizados.

Sobre las escenas más polémicas, el INAH subrayó que el material presenta un trabajo amplio de postproducción. “El video hace alusión a eventos que no ocurrieron”, señaló la institución, al aclarar que el equipo “jamás descendió desde un helicóptero, no pernoctó dentro de la zona arqueológica ni tuvo en su poder una máscara prehispánica”, la cual calificó como “una reproducción contemporánea”.

Días después, el propio INAH informó que interpuso una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, representante de Mr. Beast, al acusarla de incumplir los términos de los permisos y de difundir información con fines de lucro privado.

Ante ello, Mr. Beast negó cualquier incumplimiento y rechazó la existencia de una demanda. “Nunca nos han demandado. Eso es falso y me entristece ver a la gente difundiendo mentiras”, escribió en redes sociales.

El creador afirmó que grabó “con todos los permisos”, acompañado por autoridades y arqueólogos, y sostuvo que la mención de su marca (Festables) se filmó lejos de cualquier monumento.

En paralelo, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, salió en su defensa y aseguró que el equipo del youtuber actuó “con absoluta responsabilidad y respeto”. “No cobró ni un solo peso”, afirmó, al resaltar la derrama económica y la visibilidad internacional que, dijo, benefició a las comunidades locales.