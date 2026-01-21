¿Quién es ‘La Nicholette’, influencer reportada como desaparecida?

'La Nicholette' es una influencer que desapareció el 20 de enero en Culiacán.

En las últimas horas, el caso de ‘La Nicholette’, influencer secuestrada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, causó revuelo gracias a la popularidad de la también creadora de contenido.

Una ficha de búsqueda emitida por el Protocolo Alba indica que Nicole Pardo Molina, una joven de 20 años, desapareció desde la tarde del 20 de enero al ser presunta víctima de secuestro.

También conocida como ‘La Muchacha del Salado’, la desaparición de Nicole Pardo llamó la atención gracias a que su vehículo, una camioneta Tesla Cybertruck, grabó el momento exacto en que dos hombres la subieron por la fuerza a otro vehículo.

¿Quién es ‘La Nicholette’?

Nicole Pardo Molina, conocida públicamente como La Nicholette o La Muchacha del Salado, es una creadora de contenido y figura pública con presencia en múltiples plataformas digitales, así como sus negocios entre Culiacán y Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

En Instagram, la influencer cuenta con más de 163 mil seguidores, mientras que en TikTok su comunidad supera los 111 mil usuarios. Su actividad digital incluye publicaciones sobre su vida cotidiana, viajes, compras y negocios.

Pardo Molina también mantenía canales activos en plataformas de streaming como Twitch y en Snapchat, red de mensajería y contenido efímero popular en Estados Unidos y el norte de México.

Vida entre México y Estados Unidos

Aunque parte de su actividad pública se desarrollaba en México, La Nicholette alternaba su tiempo entre Culiacán, Sinaloa, y Phoenix, Arizona (Estados Unidos). En ambos lugares, según reportes, participaba en actividades comerciales, incluido un negocio de venta de gorras que operó en la Plaza 11, zona comercial de la colonia Isla Musalá en Culiacán, donde recientemente ocurrió un incidente que ha generado atención mediática.

Algunos de los productos promocionados en su negocio en línea incluían referencias culturales específicas — como símbolos o frases asociados a figuras del crimen organizado — tema que formó parte de su estrategia de promoción en redes sociales y que fue informado por medios especializados.

El corrido “La Muchacha del Salado”

La notoriedad pública de Pardo Molina aumentó tras su vinculación con un corrido musical titulado “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado y difundido ampliamente en plataformas como YouTube. La canción, lanzada en 2023, superó los 23 millones de reproducciones y menciona aspectos relacionados con su figura pública, generando un incremento en su reconocimiento digital.

Contexto de seguridad en Sinaloa

La figura de La Nicholette se ha discutido en un contexto más amplio de violencia en Sinaloa, entidad que registra niveles elevados de homicidios y crímenes contra mujeres. En enero de 2026 se habían reportado varios casos de asesinatos de mujeres en la entidad, lo que ha generado preocupación entre autoridades y colectivos por la seguridad de las mujeres en la región.

Incidente de privación de la libertad

El 20 de enero de 2026, autoridades y medios informaron que Nicole Pardo Molina fue presuntamente privada de su libertad en la colonia Isla Musalá, en Culiacán. El hecho quedó documentado en un video grabado por la cámara instalada en su vehículo, una Tesla Cybertruck color lila, que fue localizada abandonada en el lugar de los hechos.

Tras la difusión del material y la denuncia correspondiente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda para mujeres desaparecidas, e inició una ficha de búsqueda con el objetivo de localizar a la creadora de contenido.