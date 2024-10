‘Con la mente bien al tiro, si me tiran no me rindo’: Así es el corrido estilo bélico dedicado a AMLO

Previo al termino de su sexenio como presidente de la República, el compositor de música regional, Héctor del Norte, compartió un corrido bélico, el cual fue dedicado a Andrés Manuel López Obrador.

Previo a las celebraciones por el Grito de Independencia, el joven compositor hizo una especie de sorteo, a través de redes sociales, donde sacó un papelito con el nombre de López Obrador para componerle una canción.

El artista mexicano, Héctor del Norte, quien ha compuesto una serie de canciones para personalidades del medo artístico como Lupillo Rivera, Salomon Robles, Edwin Luna, El Komander, dedicó una breve pieza musical para AMLO, en el que cantó las siguientes estrofas:

“He venido desde abajo, forjado allá en Tabasco

Con la mente bien al tiro, si me tiran no me rindo

Aquí andamos en el giro

Presidente ya he sido

En el PRI, ahí comenzamos

Laborando decididos

A hacer un México chido

Tengo varios enemigos

Pero mírenme aquí sigo y no me vas a parar

A-M-L-O son las siglas que distinguen al que el pueblo lo dirige

Al presidente Obrador”.

¿Quién es Héctor del Norte?

Con más de 1.5 millones de seguidores en Tik Tok, Héctor del Norte es un influencer y compositor, quien ecstudio mercadotecnia y comenzó a compartir su música a través de la red social.

En un principio, el joven originario de Nuevo León, quien lleva más de 15 años en la música, comenzó a subir videos de comedia a la plataforma de internet; sin embargo, tiempo después, Héctor subió algunas versiones de canciones a modo de diferentes artistas.

El pirmer video que le dio más seguidores fue sobre cómo sonaría la canción ‘Singapur’ versión El Babo, de Cártel de Santa. Posteriormente, el joven contó una historia sobre la primer canción que escribió, la cual fue dedicada a su exnovia y, a partir de ahí, comenzó a hacerse viral.