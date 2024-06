‘Tumbados los belicones’: ¿Qué son los corridos progresivos que Régulo Caro ‘regresará a la vida’?

Régulo Caro, cantante de regional mexicano (principalmente de los corridos progresivos) anunció el regreso de este subgénero musical y envió un mensaje a Peso Pluma y Natanael Cano.

¿Qué dijio Régulo Caro de los corridos tumbados?

En una transmisión reciente hecha por Caro, donde invitó al Komander, en sus redes sociales informó que los corridos progresivos iban a volver, pero, ¿realmente envió una advertencia a los exponentes de los tumbados?

“Decimos a los nuevos talentos que no nos miren como rivales y que podemos coexistir en el mismo universo, pero, pues, compa, aquí estamos de nuevo”, declaró Régulo.

“Hacemos un plan para ver qué hacemos con esto. Yo estaba en un grupo, pero qué va a pasar, en la plática dijimos que haremos una aportación a esto que se viene, yo estoy agradecido con todo el público. Sembramos algo que vamos a cosechar, lo manifiesto, en el regional hay para todos”, mencionó el Komander.

Régulo Caro anunció el regreso de los corridos progresivos. (Foto: Instagram @regulocaro)

¿Qué son los corridos progresivos?

Régulo Caro explicó que los corridos progresivos se basan en la letra y además tienen una mezcla de otros géneros como el urbano y el rock.

Asimismo, agregó que son más tradicionales dentro del regional mexicano, principalmente el contenido de la canción, en lugar de ser agresivo, es “poético y melódico”.

“Yo intento que sea poético, no rapeadito, creo que la diferencia son las melodías y con un cambio de tono”, dijo Caro en una entrevista para Canal Regular, perfil perteneciente a YouTube, en 2023.

“El corrido progresivo se enfoca en lo musical, pero no respeta bases, no hay coro, coro, estrofa, no existe un orden, pero cuando pusimos el término que los define, ni nosotros sabíamos ni qué era, eso sí, los acordes no son usuales, está enfocado en lo musical”; explicó el intérprete de ‘El lujo de tenerte’.

Edén Muñoz, según Régulo Caro, fue parte del movimiento de los corridos progresivos. (Foto: Instagram @edenmunoz)

Según el cantante, este subgénero impuso la moda llamada buchón o buchona.

¿Cuál es la diferencia de los corridos progresivos con los tumbados o bélicos?

De acuerdo con Régulo Caro, la diferencia de los progresivos con los bélicos se basa principalmente en el contenido de la letra.

“Lo bélico se basa en la letra, similar al movimiento alterado, son más agresivos, la diferencia es que no tienen tonos menores, pero ambos hablamos de hazañas, de sucesos, del rifle y la muerte”, explicó el cantautor.

En cambio, los tumbados añaden ritmos como el hip hop o el rap, pero las temáticas son similares, pues hablan de amor, de enfrentamientos, narcotráfico y de lujos.

Natanael Cano es conocido como el fundador de los corridos tumbados. (Foto: cuartoscuro)

¿Qué cantantes interpretan corridos progresivos?

El Komander, en la misma transmisión realizada el pasado 27 de junio en Instagram, enlistó a los cantantes que interpretan corridos progresivos y a quienes les pidió su aportación para el regreso de la corriente musical.