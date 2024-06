Andaba ‘hasta el cuello’: Michael Jackson tenía una deuda de 500 mdd al morir, aseguran documentos

No todo es lo que parece: A pesar de la fama y fortuna que rodeaba a uno de los cantantes más exitosos en la historia de la música moderna, aseguran que Michael Jackson tenía una deuda de unos 500 millones de dólares cuando falleció.

Los abogados de los albaceas del patrimonio de Jackson aseguraron que las cuentas del autor de ‘Thriller’ estaban ‘en desorden’ al momento en que murió, el 25 de junio de 2009, hasta el punto de alcanzar esa millonaria deuda.

Dicha información está sustentada supuestamente en documentos del fallecido cantante a los que han tenido acceso algunos medios estadounidenses, como People y E!News, donde además se habla de una serie de demandas que tenía Jackson.

El Tribunal de California tiene documentos donde aseguran que Michael Jackson estaba endeudado al morir. (Foto: Instagram @michaeljackson)

¿Cuántas deudas tenía Michael Jackson? Esto dicen documentos

“Ya en 1993, Jackson había acumulado una deuda creciente y, en 1998, debía 140 millones de dólares”, explica People. Los intereses que se acumulaban a la deuda del cantante crecían aproximadamente entre 7 y 16.8 por ciento anual.

“Los activos más importantes de Jackson fueron objeto de más de 500 millones de dólares en deudas y reclamaciones de acreedores, con algunas de ellas acumulando intereses a tasas extremadamente altas y algunas deudas en mora”, cita The Guardian del documento presentado recientemente en la Corte de Los Ángeles.

El punto clave de las deudas que tenía el ‘rey del Pop’ se destacó poco tiempo antes de morir, cuando estaba a punto de emprender una serie de conciertos que ya estaba pactada con un promotor, al cual le quedó a deber.

Michael Jackson estaba a punto de iniciar una gira cuando murió. (Foto: Instagram @michaeljackson)

“Jackson había incurrido en gastos considerables con los preparativos de su gira de conciertos, This Is It”, según el documento que se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles tras fallecer el cantante.

El cantante de ‘Billy Jean’ se había enfrentado a varias demandas en el extranjero al momento de su muerte, además de estar señalado judicialmente en varios estados de EU. En total, se presentaron más de 65 reclamaciones contra Jackson, lo que provocó aún más litigios, agrega The Guardian.

¿En qué gastaba Michael Jackson?

El contador público certificado William R. Ackerman, que fue testigo de la defensa de la promotora AEG Live en un juicio de 2013 relacionado con la muerte del cantante, presentó una parte del manejo que hacía el cantante de sus finanzas.

Según la información de Ackerman, Jackson gastó dinero en donaciones para caridad, regalos, viajes, arte y muebles, además de que gran parte de sus ingresos los ocupaba para comprar joyas.

“Estaba agotado”, aseguró el contador en ese momento a sabiendas de las múltiples deudas que tenía el cantante al momento de fallecer.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 (Foto: Instagram @michaeljackson)

¿Quién se quedó con el patrimonio de Michael Jackson?

La muerte de Michael Jackson a los 50 años dejó parte de su patrimonio, por unos 40 millones de dólares adeudados, al promotor de la gira This Is It, AEG Live.

No obstante, los abogados eliminaron la deuda patrimonial de Jackson y “mejoraron con éxito su imagen y su legado” en beneficio de los herederos de la “Michael’s Trust”, que incluye a los hijos del premiado cantante, Prince Jackson, de 27 años, Paris Jackson, 26, y Bigi ‘Blanket’ Jackson, 22.

“Aunque ha pasado más de una década desde la muerte de Michael Jackson”, señala el documento, “de vez en cuando, los albaceas deben lidiar con las consecuencias de las circunstancias que existían en el momento de su muerte”, precisa el portal de noticias especializado.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air, el exclusivo barrio de celebridades en Los Ángeles.





Con información de EFE