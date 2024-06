¿Céline Dion cantará en los Juegos Olímpicos de París? Esto es lo que sabemos

Céline Dion, conocida por temas como ‘My heart will go on’ (de la banda sonora de Titanic) y ‘The power of love’, canceló conciertos de su gira en 2023 y 2024 a consecuencia de una enfermedad que le impide cantar, pero ahora, se mencionó que podría regresar a los escenarios en los Juegos Olímpicos de París.

¿Céline Dion regresa a los escenarios?

Céline Dion compartió que no puede cantar como antes por unos espasmos generados en los músculos de su cuerpo, causa presión en sus vías respiratoria y evita tener control del volumen y del tono de su voz.

Sin embargo, aseguró que tiene tratamiento y a la par intenta realiza ejercidios para volver a interpretar canciones de manera óptima, dijo la famosa en una entrevista para el medio Today de manera reciente.

Celine Dion fue diagnosticada con una enfermedad que ocasiona espasmos musculares. (Foto: Instagram @celinedion)

Ahora, de acuerdo con el medio The Sun, los organizadores de los Juegos Olímpicos propusieron a Dion que interpretara una canción en la ceremonia de apertura.

“Céline no ha ocultado su deseo de volver a los escenarios, y París sería la oportunidad perfecta para hacerlo. A diferencia de otras ofertas que son espectáculos completos, al aparecer en la ceremonia de apertura ella interpretaría solo una canción”, informó el medio en una publicación del 25 de junio.

Por el momento no existe una confirmación de la cantante acerca de los rumores.

Tampoco existe un posicionamiento de los organizadores de la justa olímpica en la capital de Francia, al respecto de la actuación de la intérprete de ‘Ashes’. Según The Sun, la respuesta recibida fue la siguiente.

Céline Dion podría cantar en los Juegos Olímpicos de París. (Foto: Instagram @celinedion)

“Queremos asegurarnos de que la ceremonia de apertura esté llena de hermosas sorpresas. Tendrás que esperar hasta el 26 de julio”, publicó la página digital del medio citado anteriormente.

¿Qué enfermedad tiene Céline Dion?

Céline Dion reveló que tiene una enfermedad llamada Síndrome de la persona rígida desde hace más de una década, pero se agravó en los últimos años.

“Se siente parecido a si me estrangularan, canto y se crea un espasmo que aprieta mi voz. Una vez uno de esos espasmos me rompió una costilla, son así de fuertes (...) es muy difícil para mí escucharme, no quiero que la gente me escuche así”, reveló la cantautora en una entrevista para el medio NBC a mediados de junio.

Céline Dion tiene problemas para controlar su voz. (Foto: Instagram @celinedion)

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es un problema que afecta el sistema nervioso, genera una rigidez en los músculos, principalmente de las extremidades. Se agrava con el paso del tiempo, de acuerdo con información publicada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés).

Los síntomas que se pueden presentar son.

Rigidez y dolor, especialmente en la parte baja de la espalda o las piernas.

Postura encorvada o encorvada.

Progresión de la rigidez hasta afectar los brazos o la cara, en algunos casos.

Espasmos musculares espontáneos dolorosos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el abdomen.

Saciedad temprana.

Pérdida de peso.

Hiperventilación.

Ansiedad.

Complicaciones para respirar.