El trágico accidente automovilístico en el que murió la sobrina de Céline Dion a los 51 años

Brigitte Dion, sobrina de la cantante Céline Dion, falleció a los 51 años el pasado 29 de diciembre luego de ser parte de un accidente automovilístico.

La intérprete de ‘My Heart Will Go On’ recibió malas noticias tras cancelar su gira musical debido a sus problemas de salud tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

La hija de Brigitte se despidió de su madre en una publicación en redes sociales, que acompañó con varias imágenes, en donde argumentó no tener palabras al no poder creer lo sucedido.

“Mi mamá estaba un poco cansada, pero esa no fue la razón por la que se fue. Mi mamá quiere que recordemos la hermosa bomba de dinamita que era”, escribió.

Kim Cantin Dion se despidió de Brigitte en redes sociales. (Foto: Facebook Kim Cantin Dion)

¿Qué le pasó a Brigitte, sobrina de Céline Dion?

De acuerdo con Journal de Montréal, el incidente de la hija de Clément Dion ocurrió en Saint-Thomas, a pocos minutos de su casa –menos de 2 kilómetros–. Fue cerca de las 18:15 horas cuando un vehículo salió de su carril en Rang de la Grande Chaloupe.

Esto provocó un choque frontal con los autos que se dirigían en dirección contraria en otro carril, informó la Sûreté du Québec. Posteriormente, un tercer vehículo se impactó. Dion habría sido declarada muerta en el lugar, mientras que los otros conductores sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital.

¿Cómo está Céline Dion de salud?

Céline tiene el sueño de volver al escenario, por lo que trabaja con médicos y fisioterapeutas luego de que explicara en un video la razón por la que dejó los escenarios debido a la enfermedad que afecta varios aspectos de su vida, como el uso de sus cuerdas vocales.

Una fuente contó a US Weekly que se encuentra esperando un milagro, pero “se mantiene positiva y optimista”. Su hermana Claudette Dion reveló que no tiene control de sus músculos en una entrevista con 7 Jours. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre trabajó duro”.

También agradeció a quienes han mandado mensajes y regalos como crucifijos benditos. “No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, señaló anteriormente a Le Journal de Montréal.