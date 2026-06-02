BYD Trucks fortalecerá electromovilidad con la llegada de 100 camiones T75

BYD Trucks México anunció la llegada de 100 unidades del camión eléctrico T75 al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en lo que representa el primer embarque de una serie de envíos programados para fortalecer la disponibilidad de vehículos comerciales de nueva generación en el país.

Para BYD Trucks, este primer lote también envía una señal de confianza al mercado respecto a su capacidad de suministro en México, un factor clave para los operadores de flotas que buscan avanzar en procesos de electrificación a gran escala.

“La llegada de este primer embarque representa una señal clara de nuestro compromiso con el mercado mexicano. Cien unidades T75 ya se encuentran en territorio nacional para atender la creciente demanda de soluciones de transporte más eficientes y sostenibles. Este es el primero de varios embarques programados que incluirán diversos modelos como la cargovan V9 y el camión ligero T35”, afirmó Oscar Zubiría, director comercial de BYD Trucks México.

La operación representa un paso relevante dentro de la estrategia de expansión de la armadora china en el mercado mexicano, donde la demanda de soluciones de transporte sustentable continúa ganando terreno entre empresas de logística, distribución y comercio electrónico.

Las unidades T75, que ofrecen una capacidad de carga de 4,450 kg y una autonomía que supera los 200 km, estarán dirigidas a distintos segmentos operativos, entre ellos logística urbana, distribución de última milla, transporte de mercancías y operaciones corporativas interesadas en reducir emisiones contaminantes sin sacrificar productividad ni rentabilidad.

Por su parte, Manuel Genel, director general de BYD Trucks México, aseguró que el país tiene el potencial para convertirse en un referente regional en materia de transporte limpio.

De acuerdo con datos de la industria, durante 2024 se comercializaron en México cerca de 200 mil vehículos híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos, cifra que representó un crecimiento superior a 70 por ciento respecto al año previo, reflejando la acelerada adopción de tecnologías de movilidad sustentable.

“Más allá de fortalecer nuestra capacidad operativa, este embarque representa una oportunidad para que más empresas incorporen tecnologías de cero emisiones en sus procesos logísticos y aceleren la modernización de sus flotas”, señaló.

Con este primer embarque, BYD Trucks refuerza su presencia en México y busca consolidarse como uno de los actores clave en la electrificación del transporte comercial, un segmento que será determinante para la reducción de emisiones y la competitividad de las cadenas de suministro en los próximos años.