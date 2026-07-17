Localizan sin vida a Ximena Valeria Ham, joven reportada como desaparecida en El Marqués, Querétaro

Ximena Valeria Ham desapareció el 25 de abril de 2026 en el municipio de El Marqués, Querétaro.

Ximena Valeria Ham, joven de 24 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado 25 de abril en el municipio de El Marqués, Querétaro, fue localizada sin vida, confirmaron este viernes las autoridades tras concluir los estudios forenses y de genética.

La joven fue vista por última vez alrededor de la 1:15 de la tarde del sábado 25 de abril, luego de salir de un domicilio ubicado sobre la avenida Paso de Zinia, en la colonia Cumbre Alta 1, en el fraccionamiento Zakia.

De acuerdo con los reportes, caminaba entre Circuito Universidades y el Anillo Vial Fray Junípero Serra con dirección a San José El Alto. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul claro y una sudadera gris. Medía aproximadamente 1.60 metros, era de tez morena clara y tenía como seña particular una mancha de nacimiento en el mentón, de acuerdo con su ficha de búsqueda emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro.

Tras casi dos meses de búsqueda, la Fiscalía confirmó la localización sin vida de Ximena Valeria Ham. (Comisión Local de Búsqueda de Personas de Querétaro)

Revelan causa de muerte de Ximena Valeria; familiares agradecen apoyo

Tras el reporte de su desaparición, la Comisión Local de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda y activó el Protocolo Alba para intensificar su localización. Sin embargo, durante casi dos meses no se obtuvieron indicios sobre su paradero.

Finalmente, como resultado de las labores de búsqueda realizadas con la participación de familiares, amigos y personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, fue localizado el cuerpo de la joven.

Las autoridades informaron que se llevaron a cabo las diligencias periciales correspondientes, así como estudios de genética que permitieron confirmar plenamente su identidad.

Asimismo, la Fiscalía determinó que Ximena Valeria Ham falleció a consecuencia de una caída accidental. Al no encontrarse indicios de la comisión de un delito, sus restos fueron entregados a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

A través de un mensaje, la familia de Ximena confirmó su hallazgo sin vida y envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que acompañaron y participaron activamente en su búsqueda.

“Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se obtuvo información clara y precisa sobre su paradero. Les informamos que Xime fue localizada sin vida. (...) Con el almar y el corazón triste queremos agradecer de todo corazón el apoyo, las oraciones, el tiempo, la solidaridad y cariño que nos brindaron durante la búsqueda de Xime”, expresaron.

Familiares de Ximena Valeria agradecieron el apoyo brindado durante la búsqueda de la joven de 24 años.

Con información de Quadratín Querétaro.