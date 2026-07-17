Dafne, de 13 años, muere en Academia militarizada Doenitz: Fiscalía de Tamaulipas investiga

La madre de Dafne Zapata Quintos pide ayuda luego de que la menor muriera en un campamento de verano en circunstancias extrañas.

VICTORIA, Tam.- La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAMM) lleva a cabo las indagatorias para deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos en Ciudad Madero.

La adolescente, originaria del municipio de El Mante, acudió a un campamento de verano a la academia militariada Marina Doenitz en Ciudad Madero, mismo que inició el pasado lunes 13 de julio.

Un día después, su madre, Alejandra Quintos, recibió un video por parte de la encargada del área femenil del campamento, donde su hija aparece con un moretón en el rostro, y le explicaron que la joven se había desvanecido durante una actividad física.

Le dijeron que habría sufrido una baja de presión y que fue valorada por un médico, por lo que el siguiente día no participaría en actividades físicas; sin embargo, la noche del jueves le volvieron a llamar para decirle que la joven tenía tos.

Una hora más tarde, le volvieron a llamar para decirle que su hija se volvió a desvanecer cuando se bañana y ya no presentaba signos vitales, por lo que acudió a la escuela durante la noche, y a través de una transmisión por Facebook, narró el momento en que su hija era trasladada por el Servicio Médico Forense.

Fiscalía de Tamaulipas investiga la muerte de Dafne en campamento

El Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que se investiga de manera exhaustiva las circunstancias en que ocurrieron los hechos, asegurando que no habrá impunidad.

De acuerdo con la señora Alejandra Quintos, en la FENAMM le informaron los resultados de la necropsia realizada a Dafne, en la que se señala que la menor murió por asfixia, “tenía demasiada agua en los pulmones”.

La mamá de la menor señaló que dejará que la justicia haga lo propio en el caso de su hija, aunque señaló que los resultados de la autopsia que le realizaron por parte de la Fiscalía mostraban que la menor estuvo sufriendo.

Agregó que a la par del examen realizado por parte de la autoridad, se practicó una necropsia privada, con la que dijo, seguirá exigiendo justicia para su hija y tener claridad de lo que le ocurrió durante los cuatro días que estuvo en el campamento.

Hasta la tarde de este viernes, habían acudido a declarar el director de la Academia militarizada Doenitz, Luis Ponce, además de la responsable del área femenil del campemento, identificada como “Estrellita”.

Así como algunos de los compañeros de Dafne en el campamento militarizado, quienes aportarán pistas para tratar de reconstruir los hechos que llevaron a la muerte de la menor de 13 años.

Aunque hasta el momento la academia no había sido clausurada, el campamento fue suspendido y los padres de familia acudieron a recoger a sus hijos que estaban inscritos.

En tanto, el Gobierno municipal de El Mante respaldó a Alejandra Quintos, madre de Dafne.