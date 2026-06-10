Hallan muerta a América Acosta, exportera de Liga MX Femenil, a los 19 años: Esto sabemos de su fallecimiento

América Isabel Acosta Hernández, exportera de las categorías juveniles de Mazatlán FC, club que jugaba en la Liga MX, murió a los 19 años, fallecimiento confirmado por las autoridades luego de recibir atención médica.

La portera del futbol femenil estuvo en de las fuerzas básicas de las ‘Cañoneras’ entre 2020 y 2023 y era considerada una de las futbolistas con futuro en el arco.

América Acosta era portera del Obson Dynamo. (Foto: Captura)

¿Qué sabemos del fallecimiento de América Acosta?

De acuerdo con reportes de las autoridades, América Acosta fue localizada sin vida en un domicilio ubicado en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio luego de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente en la colonia Buena Vista. Al llegar junto con paramédicos, se confirmó que la joven ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad en coordinación con personal de Bomberos de Villa Unión, atendieron un reporte de emergencia relacionado con una mujer inconsciente. Al arribar al sitio y establecer contacto con la paciente, los cuerpos de auxilio le brindaron las atenciones prehospitalaria correspondientes. Posteriormente, la zona fue acordonada para que se realizaran las diligencias correspondientes y trasladara el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo)“, se lee en el comunicado compartido por las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas de la muerte de la futbolista y serán las investigaciones y los estudios periciales los que determinen qué ocurrió.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán al momento de su fallecimiento tenía 19 años.

América Acosta murió a los 19 años, informó la policía de Mazatlán. (Foto: Captura)

¿Quién era América Isabel Acosta?

América Isabel Acosta Hernández fue una portera mexicana que formó parte de las categorías juveniles de Mazatlán FC.

Su paso por las Cañoneras se dio entre 2020 y 2023, periodo en el que defendió el arco del conjunto sinaloense en divisiones inferiores y desarrolló su formación y talento para jugar futbol.

Tras concluir su etapa con el club, continuó ligada al futbol, porque al ser entrenadora infantil, participó en la formación y gusto por el balompie, informó N+. Además, militaba en el Obson Dynamo FC, club de la Liga TDP (tercera división), que pertenece a la FMF (Federación Mexicana de Futbol) y a la Liga MX.

Con apenas 19 años, era considerada una joven promesa del futbol femenil de la entidad, por lo que su fallecimiento causó consternación entre excompañeras, entrenadores y aficionados.

La noticia también generó mensajes de condolencias y muestras de apoyo a familiares y seres queridos de la exportera.

“La comunidad de la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestra exalumna América Isabel Acosta Hernández. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor”, se lee en un post compartido por UAS Villa Unión, preparatoria donde la portera de la Liga MX Femenil cursó sus estudios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del fallecimiento de América Isabel Acosta. La Vicefiscalía General del Estado mantiene las investigaciones correspondientes y serán los resultados de los estudios periciales los que determinen qué ocurrió en la muerte de la futbolista.