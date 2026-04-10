¿Qué pasó con Óscar Adrián Granados, futbolista amateur encontrado sin vida? Esto se sabe del caso

Esto sabemos del caso de la muerte de Óscar Adrián Granados en Celaya. (Foto: IAGEmini)

La muerte del futbolista Óscar Adrián Granados fue informada por la Fiscalía General de Guanajuato después de nueve días de que se reportó la desaparición del deportista amateur.

Adrián Granados fue buscado por su familia por más de una semana, en la que amigos y familiares difundieron su ficha para solicitar información a cualquiera que pudiera haberlo visto, además se activó el protocolo correspondiente para dar con su paradero, informó Quadratín Bajío.

La muerte del futbolista se informó este 10 de abril, pero se reservó detalles extra porque se abrió una carpeta de investigación y buscan que una posible filtración de información no se interponga en el caso o lo entorpezca.

Por el momento, no se reveló el sitio exacto donde fue localizado el cuerpo ni ningún tipo de reporte preliminar sobre una posible causa de su fallecimiento.

Este caso alertó a las autoridades porque se suma al de dos asesinatos de futbolistas amateur en Celaya registrados durante 2026, por tanto se investiga una posible relación entre ellos.

Esta es la ficha de búsqueda emitida tras la desaparición de Óscar 'El Boru' en Celaya. (Foto: Fiscalía de Guanajuato)

¿Qué sabemos de los futbolistas que murieron en Celaya?

Los casos de muertes de futbolistas en Celaya comenzaron el 3 de febrero de 2026, cuando Carlos Rodríguez Bautista, apodado ‘El Manzana’, fue asesinado en la esquina de las calles Brillante y Mina de San Bernabé en la colonia San Juanico, informó N+.

Esto ocurrió luego de finalizar un partido de balompie amateur en un deportivo cercano.

El 18 de febrero de 2026, tan solo 15 días del ataque armado en contra de ‘El Manzana’, fue asesinado el futbolista Amed ‘El Mago’ Mendoza, a las afueras de su domicilio luego de que regresaba de un encuentro “de barrio”.

El fallecimiento del joven ocurrió en un área cercana a donde se registró el deceso de Carlos Rodríguez Bautista.

El futbolista Amed Mendoza fue asesinado en una agresión a tiros en Celaya, Guanajuato. (Foto: Facebook Caleros FC)

¿Quién era Óscar Adrián Granados, futbolista encontrado muerto en Celaya?

Óscar Adrián Granados Borunda, apodado ‘El Boru’, nació en julio de 1997, actualmente tenía 27 años y, además de futbolista, era profesor de educación física en escuelas de educación básica.

‘El Boru’ era portero durante los partidos amateurs de su equipo en la liga local. Adrián Granados era un aficionado al Inter de Milán, equipo de la primera división del futbol italiano, pues en todas las fotos difundidas portaba el jersey de los ‘Nerazurri’.

Se reportó que Granados Borunda vivía por la zona de Los Naranjos, en Celaya, Guanajuato, lugar donde fue visto por última vez.

La página La Talacha Deportes lo despidió con un mensaje donde aseguraron que era un portero talentoso, pero también un gran amigo:

“Se nos adelantó un grande del fútbol de barrio, de esos que no solo atajaban balones, sino que también se ganaban el respeto de todos dentro y fuera de la cancha. Óscar ‘El Boru’ no solo fue un porterazo, también un gran compañero, rival, amigo y leyenda de esas que no se olvidan. Hoy el arco se queda vacío, pero tu recuerdo se lleva en cada partido, en cada grito, en cada atajada que inspiraste”, se lee en la publicación.