Segunda caída de ‘El Patrón’: Dictan prisión preventiva a Alberto ‘N’ por presunta violencia de género

Un juez de control dictaminó prisión preventiva como medida cautelar contra Alberto ‘N’ ‘El Patrón’ en su primera audiencia luego de ser detenido en San Luis Potosí por elementos de seguridad que acudieron al lugar tras una llamada al 911 de su pareja.

Ella lo acusó de agredirla verbal y físicamente luego de una discusión que escaló de manera violenta. Tras esto, fue trasladado a un penal potosino donde se decidió que llevara su proceso tras las rejas.

En primera instancia Alberto ‘N’ ‘El Patrón’ solicitó llevar su proceso en libertad, pero las autoridades judiciales negaron la petición y ahora debe esperar a una segunda audiencia para conocer si se mantiene preso o puede salir.

Además, el luchador mexicano de la WWE solicitó la duplicidad del término constitucional, con la cual buscaba que su caso su situación jurídica se resolviera en un tiempo de 72 a 144 horas con el objetivo de que la defensa del imputado reúna pruebas a su favor.

Por el momento se encuentra en el Centro de Prevención y Reinserción Social número uno, más conocido como el Penal de La Pila.

El luchador Alberto 'El Patrón' fue detenido en San Luis Potosí. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿De qué delito acusan a Alberto ‘N’ ‘El Patrón’?

Alberto ‘N’ ‘El Patrón’ fue detenido por agredir física y verbalmente a su pareja el pasado 6 de abril en un fraccionamiento de San Luis Potosí.

Los elementos de seguridad arribaron y notaron lesiones visibles en la mujer presuntamente agredida por el luchador profesional, de acuerdo con Quadratín SLP.

Tras esto, fue aprehendido. Luego de su primera audiencia, la Fiscalía General del Estado lo imputó por el delito de violencia familiar.

¿Cuántos años puede pasar Alberto ‘El Patrón’ en prisión si lo declaran culpable?

El delito de violencia familiar fue modificado en 2023 con el objetivo de aumentar el tiempo tras las rejas de quienes fueran declarados culpables en San Luis Potosí.

De acuerdo con la página del Congreso del estado, actualmente la condena es de 1 a 7 años de prisión y de 120 a 700 días de pago (UMAs), las cuales debe pagar el luchador Alberto ‘El Patrón’ en caso de ser declarado culpable.

Asimismo, existe la posibilidad de que deba cubrir el pago de reparación del daño a su pareja, el cual ascendería hasta 1 millón de pesos, pero depende del “daño físico, como cicatrices permanentes o no, aunque todavía falta para determinar eso”, informó Addis Tuñón en el programa De Primera Mano.

Sería hasta el sábado 11 o domingo 12 cuando se lleve a cabo la segunda audiencia de Alberto ‘N’ ‘El Patrón’, para conocer si se mantiene en prisión o se modifican las medidas cautelares.

El luchador 'El Patrón' se encuentra en un penal de San Luis Potosí. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

¿Quién es Alberto ‘El Patrón’?

Alberto, conocido como ‘El Patrón’, es un luchador profesional mexicano con una trayectoria formada tanto en México como en Estados Unidos.

Proviene de una familia con tradición en este deporte, al ser hijo del histórico Dos Caras. Antes de incursionar de lleno en la lucha libre, también tuvo una etapa como peleador de artes marciales mixtas.

Alcanzó fama mundial durante su paso por WWE, donde logró importantes campeonatos. Tras su salida de la empresa, continuó su carrera en distintas promociones de lucha libre en México y el extranjero.

Recientemente participó en La Granja VIP, además fue uno de los peleadores del evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris.