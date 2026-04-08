Esto sabemos de la primera audiencia de Alberto ‘N’ ‘El Patrón’: Reparación del daño ascendería a 1mdp

Alberto 'N' fue detenido el pasado 6 de abril por autoridades de San Luis Potosí. (Foto: FReepik/Cuartoscuro)

Alberto ‘N’ fue detenido en San Luis Potosí por presuntamente violentar físicamente a su pareja y a 48 horas de su aprehensión, se revelaron detalles de la primera audiencia, donde se mencionó un pago por reparación del daño de hasta 1 millón de pesos.

La información fue compartida en el programa De Primera Mano, donde especificaron que el integrante de la primera edición de Ring Royale, organizada por Poncho de Nigris, estaba en proceso de traslado para continuar con su proceso legal.

De acuerdo con los conductores de DPM, el penal donde Alberto ‘N’ ‘El Patrón’ sería trasladado era el Centro de Prevención y Reinserción Social número uno, conocido como el Penal de La Pila, ubicado en San Luis Potosí.

El luchador 'El Patrón' tendrá su proceso mientras está detenido en San Luis Potosí. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

¿Qué sabemos de la primera audiencia de ‘El Patrón’?

La denuncia impuesta contra Alberto ‘N’ ‘El Patrón’ ya fue ratificada, pero presenta algunas inconsistencias, mencionó Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, el luchador profesional detenido puede llegar a La Pila entre las 8:00 p.m. de este miércoles hasta las 5:00 p.m. del jueves para para posteriormente comenzar con la audiencia inicial.

“Va a dormir separado de la población general para llevar su proceso dentro del penal, esta es información de última hora, porque no va a llevar todo lo penal en libertad”, reveló Lalo Carrillo.

Addis, tía de Imelda Tuñón, agregó que se menciona un pago reparatorio de hasta un millón de pesos, pero será determinado por el juez basado en “el daño físico, como cicatrices permanentes o no, aunque todavía falta para eso”.

De acuerdo con los conductores de De Primera Mano, las inconsistencias en el caso son principalmente que no existe una concordancia entre lo dicho por el luchador mexicano de la WWE en su declaración y lo presuntamente ocurrido.

“Si él golpeó a su pareja, si es culpable, entonces debe de pagarlo (...) Creo no son válidas las segundas oportunidades con un discurso vacío, porque se arrepintió, pero miren”, agregó Carrillo.

El luchador Alberto 'El Patrón' es acusado por presuntamente violentar a su pareja. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Por qué detuvieron a Alberto ‘N’ ‘El Patrón’?

De acuerdo con información difundida por Quadratín SLP, los hechos se registraron en un fraccionamiento de la capital potosina, donde una mujer solicitó apoyo a las autoridades a través de una llamada al 911. Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir el reporte.

Al llegar al domicilio, los policías localizaron a la presunta víctima, quien presentaba “lesiones visibles” en distintas partes del cuerpo, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su atención y resguardo.

El caso de Alberto ‘El Patrón’ fue tomado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.

En el programa Ventaneando se dieron a conocer más detalles sobre la denuncia en contra del luchador de la WWE, donde se explicó:

“De acuerdo con la denuncia de la víctima, al encontrarse con Alberto ‘N’ al interior del domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, se habría iniciado una discusión que llevó al imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja”.

Asimismo, se mencionó que, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre tres y hasta siete años de prisión.