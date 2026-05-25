Para que SÍ se arme la carnita asada en el Mundial 2026: ¿Qué súper vende más barata la carne de res?

Soriana es el supermercado que vende más caro el kilo de carne de res, según el monitoreo de Profeco.

Que se arme la carnita asada rumbo al Mundial 2026. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que La Comer es el supermercado que vende más barato el kilo de carne de res.

El costo de dicho producto en el ‘súper’ mencionado es de 121.92, mientras que es más caro el kilo de carne en Soriana al venderse en 173.59 pesos, detalló la Procuraduría durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 25 de junio.

De acuerdo con Profeco, el precio promedio del kilo de carne de res es de 164.85 pesos y en estos supermercados se vende más barata:

Bodega Aurrera: 139.71 pesos.

Walmart: 151.46 pesos.

151.46 pesos. Chedraui: 160.14 pesos.

Según el monitoreo realizado por Profeco, los precios de la carne se mantienen como parte del promedio mencionado.

. Este es el precio promedio del kilo de carne de res en los supermercados, según Profeco. (CRISTINA)

Así están los precios del azúcar y la sardina

Otros productos monitoreados por Profeco son el kilo de azúcar morena y la sardina en tomate que se vende enlatada.

Con respecto al kilo de azúcar morena, el precio promedio es de 25.89 pesos y La Comer es el supermercado donde se vende más barata, a 19.47 pesos.

Mientras que en Soriana tiene más caro el precio de este producto con 27.50 pesos. Otros supermercados donde el kilo de azúcar morena es más bajo del promedio, son:

Centrales de Abasto: 21.94 pesos.

Chedraui: 24.42 pesos.

24.42 pesos. Bodega Aurrera: 24.50 pesos.

Walmart: 26.20 pesos.

En el caso de la sardina, una lata de 435 gramos tiene un costo promedio de 33.24 pesos y La Comer es donde se ofrece más barata, a 19.46 pesos.

Walmart es el supermercado que vende más cara la lata de sardina, con un precio de 40.46 pesos. Estas son las tiendas que ofrecen el productos por debajo del promedio:

Chedraui: 26.78 pesos.

Soriana: 30.54 pesos.

30.54 pesos. Bodega Aurrera: 34.36 pesos.

Profeco hizo un llamado a los consumidores a revisar los precios promedio de dichos productos y comparar en distintos supermercados cuáles son los que tienen los costos más bajos.

¿Qué sabemos sobre los precios del PACIC?

Los productos mencionados forman parte del PACIC y por eso son monitoreados por la Profeco. En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno acordó mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica.

Se trata del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) como una forma de beneficiar a las familias mexicanas.

“Acabamos de llegar a un acuerdo muy importante para todas las familias mexicanas. El primero es que se mantiene el precio de la canasta que llamamos Pacic, que es el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, que acordamos hace más de un año, en 910 pesos, que son los productos básicos de cualquier familia mexicana para una semana, una familia de cuatro personas”, dijo la mandataria.

Además, se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores realicen un esfuerzo y disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate.

La mandataria incluso, detalló que SuKarne se comprometió a disminuir en 5 por ciento el bistec de res y se espera que después se sumen más comercializadores.