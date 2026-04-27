Profeco niega hostigamiento a gasolineros; el 71% de las estaciones ya vende diésel en menos de $28.28

Profeco retomó la práctica de exhibir a gasolineros 'manchados' con los precios de gasolinas y diesel.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rechazó que exista hostigamiento contra gasolineros, en medio de una creciente tensión por la política para contener el precio del diésel, que ya se comercializa por debajo de 28.28 pesos por litro en el 71.64 por ciento de las estaciones del país, pero el sector advierte no es sostenible bajo los márgenes actuales.

Este porcentaje representa un avance respecto al 54 por ciento de cumplimiento observado la semana previa, mientras que el precio del diésel registró una disminución semanal de 0.8 por ciento, en línea con los esfuerzos del gobierno para contener los costos del combustible.

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, afirmó a través de su cuenta de X que no hay esquemas de intimidación hacia empresarios que no han reducido sus precios, luego de que un desplegado publicado este lunes en medios nacionales acusara presiones para imponer un control de precios en este combustible.

“Resulta preocupante que se recurra a estas prácticas en un entorno que ha operado bajo principios de libre mercado (…) ya tenemos más de un año con la política de control de precios, que se nos pidió fuese por solo seis meses en la gasolina, (y ahora) con el diésel, lo que sigue es quebrar al gremio y despidos generales de personal”, señaló el desplegado.

¿Qué ha pasado con las mesas de trabajo de la Profeco con gasolineros?

Escalante indicó que la Profeco ha sostenido más de 50 mesas de trabajo con el sector gasolinero, en las que se han alcanzado acuerdos relevantes para contener los precios.

“Es más simple de lo que parece. El subsidio, los esfuerzos, la estabilización del precio de venta en Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD), las estrategias con los importadores, el retiro de comisiones bancarias, entre otras acciones; es para beneficiar al pueblo. No para que los gasolineros ganen más dinero”, afirmó.

Reducciones a comisiones tienen efecto limitado

Especialistas del sector consideran que la reducción de comisiones bancarias tiene un efecto limitado frente a la estructura real de costos de las estaciones.

Las gasolineras tienen un margen de ganancia aproximado de 1.86 pesos por litro, ya que adquieren el diésel en 26.14 pesos por litro y lo comercializan en torno a 28 pesos.

Ante este punto de partida, Alejandro Montufar señaló que las reducciones bancarias son insuficientes para alcanzar de forma sostenida un nivel cercano a los 28 pesos por litro a nivel nacional, particularmente si los precios en Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) se mantienen sin cambios relevantes.

“Parece que el gobierno está considerando que este ajuste, que puede ser entre 12 y 13 centavos por litro, es suficiente, en vez de realizar una disminución en los precios al mayoreo para lograr el objetivo de 28 pesos”, dijo.

La reducción de comisiones bancarias no se traslada de manera directa al precio final, ya que su impacto depende del método de pago predominante en cada estación.

Según Profeco, el 47.4 por ciento de las compras de combustibles se hacen efectivo, lo que limita el alcance de estas medidas, ya que una parte significativa de las ventas no genera dichos costos financieros, por lo que la reducción de comisiones no necesariamente se traduce en una disminución proporcional en el precio al consumidor, enfatizó Montufar.

Ramsés Pech, socio en Caraiva y Asociados-León & Pech Architects, puntualizó que en caso de que una estación de servicio opte por trasladar el ahorro por las reducciones a las comisiones bancarias a sus clientes, el precio final podría reducirse entre 10 y 28 centavos por litro.

“Si no se realiza esta transferencia, el precio permanece constante y el ahorro representa una recuperación directa del margen, lo cual resulta fundamental para cubrir costos operativos como energía, nómina, mantenimiento y cumplimiento regulatorio del gasolinero”, subrayó.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), señaló que el tope de 28 pesos por litro de diésel deja un margen de 1.8 pesos para los gasolineros, que, aunque puede ser suficiente en zonas como Ciudad de México, Nuevo León o Guadalajara, resulta incosteable en regiones con mayores costos logísticos, como las penínsulas o estados del norte del país.

El diésel es el principal insumo del transporte de mercancías, por lo que su precio incide directamente en los costos logísticos y presiones inflacionarias.

Vuelven las lonas de la Profeco

En la última semana, Profeco realizó 107 visitas de verificación a estaciones de servicio, en las que 89 estaciones ajustaron sus precios tras las revisiones, mientras que en 18 se colocaron lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Puebla, entre otras.

El procurador agregó que los operativos continuarán al menos durante las próximas dos semanas, con el objetivo de orientar a los consumidores sobre dónde adquirir diésel a menores precios, en un entorno donde, pese al avance en el cumplimiento, persisten dudas sobre la sostenibilidad del esquema para una parte del sector.