Qué no te ‘chamaqueen’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 28 de abril

Luego de un fin de semana con contingencia ambiental y restricciones a los autos, el Hoy No Circula vuelve a la normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y para el martes 28 de abril aplicará con normalidad.
Aunque este lunes se reportaron altos índices de contaminación y volvió el riesgo del Doble Hoy No Circula, no se rebasaron los límites para imponer la contingencia ambiental en el Valle de México.
La mala calidad del aire en los últimos días se debe a distintos factores, desde una onda de calor hasta un sistema anticiclónico que favorece la concentración de contaminantes y aire débil.
¿Cómo queda el Hoy No Circula para el miércoles 28 de abril?
El Hoy No Circula aplicará en la Ciudad de México y el Estado de México para estos autos:
- Engomado: Rosa.
- Terminación de placa: 7 y 8.
Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos sí salen este miércoles?
Los autos que sí salen este martes 28 de abril son:
- Autos particulares con engomados amarillo, rojo, verde y azul.
- Autos con terminación de placa que no sean 7 u 8.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Autos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Vehículos eléctricos.
- Carros híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
- Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
- Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
- Coches que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Carros que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Autos que porten placas para personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Autos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.