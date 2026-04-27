Qué no te ‘chamaqueen’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 28 de abril

El Hoy No Circula aplica con normalidad este martes 28 de abril.

Luego de un fin de semana con contingencia ambiental y restricciones a los autos, el Hoy No Circula vuelve a la normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y para el martes 28 de abril aplicará con normalidad.

Aunque este lunes se reportaron altos índices de contaminación y volvió el riesgo del Doble Hoy No Circula, no se rebasaron los límites para imponer la contingencia ambiental en el Valle de México.

La mala calidad del aire en los últimos días se debe a distintos factores, desde una onda de calor hasta un sistema anticiclónico que favorece la concentración de contaminantes y aire débil.

¿Cómo queda el Hoy No Circula para el miércoles 28 de abril?

El Hoy No Circula aplicará en la Ciudad de México y el Estado de México para estos autos:

Engomado : Rosa.

: Rosa. Terminación de placa: 7 y 8.

Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos sí salen este miércoles?

Los autos que sí salen este martes 28 de abril son: