¿Martes de Doble Hoy No Circula? Sigue la calidad del aire EN VIVO en CDMX y Edomex

De acuerdo con la CAMe, se estima que mejore la calidad de aire.

¿Sacas o no tu auto? La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este domingo 26 de abril decidió levantar la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono; no obstante, aún persiste el riesgo de volver al martes de Doble Hoy No Circula debido a las olas de calor que enfrenta la CDMX y Edomex.

La CAMe detalló que el Valle de México se ha visto afectado por un sistema anticiclónico de intensidad de moderada a fuerte y una masa de aire, lo cual ha provocado activar las restricciones vehiculares.

Ante esto, para este lunes 27 de abril las autoridades ambientales aseguran que las condiciones atmosféricas presentarán una mejoría, por esta razón, te compartimos el minuto a minuto de la calidad del aire en CDMX y Edomex.

Calidad del aire EN VIVO: ¿Cuáles son las zonas más contaminadas este lunes 27 de abril?

Al corte de las 07:45 horas de este lunes, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire es aceptable. Todas las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México de la zona metropolitana registran una calidad del aire buena y aceptable.

Las zonas donde se reporta una calidad del aire aceptable son: Tlalnepantla, La Merced, UAM Iztapalapa y Santiago Acahualtepec. Las demás demarcaciones del Valle de México registran una buena calidad.

calidad aire

¿Cómo queda el Hoy No Circula este lunes 27 de abril?

Las restricciones a la circulación vehicular aplican a todos los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6, y holograma de verificación 1 o 2.

Por ello, los autos a los que sí les aplica el programa de manera normal no pueden circular entre las 5:00 y las 22:00 horas de este lunes 27 de abril.

¿Qué autos SÍ circulan este lunes?

Hay vehículos que están exentos y pueden circular:

- Autos eléctricos e híbridos, así como vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

- Autos particulares usados en emergencias médicas urgentes.

- Taxis, que pueden circular de 5:00 a 10:00 horas aunque tengan restricción, para apoyar la movilidad.

- Vehículos destinados a servicios de emergencia, como:

Ambulancias

Seguridad pública

Bomberos

Rescate

Protección civil

Vigilancia ambiental

Abastecimiento de agua

- Transporte escolar y de personal, con verificación y autorización vigente.

- Vehículos para servicios funerarios y cortejos fúnebres, con holograma vigente.

- Autos para personas con discapacidad, con permiso, holograma o placas correspondientes.

- Unidades de residuos y materiales peligrosos con autorización (excepto transporte de combustibles como gasolina, diésel y gas LP).

- Transporte público de pasajeros y turismo:

Vagonetas

Microbuses

Autobuses

Con placas federales o locales y verificación vigente.

- Vehículos que trasladan productos perecederos, unidades con refrigeración y revolvedoras de concreto.