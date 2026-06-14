Choque entre dos vehículos de pasajero deja 13 personas lesionadas en la México-Pachuca

Un fuerte choque entre dos vehículos de transporte público de pasajeros, que circulaban sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del Estado de México, dejó 13 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El percance vial se registró con dirección Norte-Sur, a la altura del punto conocido como El Vigilante, antes de llegar a la Avenida San José. Minutos después del accidente arribaron cuerpos de seguridad, emergencia, protección civil y el personal operativo de Atención Prehospitalaria del municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque se originó cuando ambas unidades, un camión y un microbús de color verde, se disputaban el paso circulando a exceso de velocidad con destino al paradero de Indios Verdes, ubicado en la alcaldía Gustavo Madero de la CDMX.

Caos vial por accidente

El percance provocó congestionamientos viales sobre la autopista de cuota, a pesar de que policías municipales y elementos de la Guardia Nacional trataban de agilizar el paso de vehículos.

En el lugar del accidente los elementos de rescate implementaron un protocolo de intervención prioritario para valorar y estabilizar a un total de 13 personas que resultaron lesionadas, entre las cuales se identificó a un menor de edad.

Asimismo, personal operativo realizó las maniobras de seguridad, limpieza de la cinta asfáltica para mitigar riesgos mayores y liberar la circulación, quedando el resguardo de la zona vial y el seguimiento del peritaje a cargo de los elementos de la Guardia Nacional.

En este sitio, donde casi concluye la autopista México-Pachuca, son comunes los accidentes viales, principalmente a causa del exceso de velocidad en la que son conducidos los vehículos, y a la falta de pericia de algunos conductores.

En este sentido, el gobierno de Tlalnepantla exhortó a las y los automovilistas que transitan por este sector a extremar las precauciones necesarias, moderar la velocidad y utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores de retiro de los vehículos afectados.