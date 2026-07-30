Marina del Pilar revela qué habló con un supuesto agente del FBI: ‘Cargos, sanciones y extradición’

Marina del Pilar explicó que comenzó a tener contacto con el agente vía telefónica y por mensajería instantánea y que incluso le plantearon una reunión en Panamá, pero que esto nunca sucedió. (Cuartoscuro).

En entrevista radiofónica, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, compartió detalles de lo que platicó con un presunto agente del FBI en una reunión en diciembre del 2025.

Luego de que se filtraran audios donde la gobernadora presuntamente compartió información clasificada al agente del FBI, esta afirma que fue presa de una emboscada psicológica orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla.

Ávila asegura que Bonilla le dijo que le presentaría a la persona para que le ayudara a facilitar temas relacionados con el trámite de su visa, ya que le fue revocada.

“En 2025 recibo a Bonilla y me dice que conoce a alguien que puede ayudarme con el tema de mi visa, funcionarios estadounidenses en San Diego”, asegura.

Agrega que comenzaron a tener contacto vía telefónica y por mensajería instantánea y que incluso le plantearon una reunión en Panamá, pero que esto nunca sucedió.

Lo que sí ocurrió es la reunión de diciembre del 2025, donde Marina del Pilar fue grabada. “Me dijo que era asesor, intermediario del FBI, me pareció un poco extraño, medio raro”, asegura.

“Yo lo recibo y me empieza a hacer diversos planteamientos: cargos, sanciones, cartas, extradición. Yo nada de esto había escuchado y en lo primero en lo que pensé fue en mis hijos. Soy gobernadora y ser humano”, compartió Marina del Pilar.

Agregó que la persona que le ayudaría al trámite de su visa generó todo un contexto, una situación tratando de inducir y generar temor, presión psicológica “para llevarme a una situación que planearon, tan así que llevaba todo para grabarme, para ver mi reacción”, aseguró.

¿Qué respondió Marina del Pilar al agente del FBI con el que se reunió?

La gobernadora le respondió al agente del FBI que esos temas tenían que verse en otras instancias y que se comunicara con sus abogados, cosa que nunca sucedió.

“No pensé en denunciar porque no sabía que era una trampa, no sabía que me estaban grabando, no informé a nadie”, explicó y agregó que “no es el lugar, la forma ni el momento para que me hagan estos planteamientos, me tomaron por sorpresa”.

Marina del Pilar también aseguró que nunca ha compartido información confidencial y que la reunión con la persona era para tratar el tema de su visa.

“Jamás se ha compartido información confidencial o reservada o demás, es un tema personal, de un trámite, de un proceso administrativo en espera”, dijo.

Tras los audios filtrados, cuyo responsable es Bonilla, asegura, ya presentó una denuncia a inicios de esta semana contra quien corresponda.

“Es mi obligación hacerlo, no me quiero distraer de mi responsabilidad de gobernadora, estoy concentrada en seguir trabajando”, terminó Marina del Pilar.

¿Por qué Bonilla busca vengarse de Marina del Pilar?

En la misma entrevista, la gobernadora explicó de dónde nació el odio de Bonilla por ella. Se remontó a 2021, cuando ella ganó la gubernatura de Baja California y comenzó a tener diferencias con el entonces gobernador, Jaime.

Él quería realizar una serie de cambios con los que Ávila no estaba de acuerdo. Se suma que en 2022 ella canceló un contrato de 37 mil millones de pesos con Next Energy, ya que no contaba con los permisos federales y además, según los términos, el estado debía pagarle a la empresa.

“Ahí inicia la venganza, el exgobernador empieza a difamarme y calumniarme”, aseguró Marina del Pilar.