Nuevo audio de Marina del Pilar revela cita con EU: ¿Por qué la reunión sería en Panamá?

Marina del Pilar, Gobernadora de Baja California, se mostró dispuesta a cooperar con autoridades de EU durante su próxima reunión en Panamá.

Un nuevo audio de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, revela que tenía planeado reunirse con autoridades de Estados Unidos para continuar con el trámite de recuperación de su visa estadounidense.

“Solo le quería avisar que la primera reunión ya está autorizada y sería en Panama, ¿por qué? Lo que pasa es que no quieren que haya una situación, que vean el riesgo de hacer la cita en EU o en México, quieren hacerla en un territorio neutral”, dice el interlocutor que habla con la mandataria estatal en uno de los nuevos audios revelados por el periodista Héctor de Mauleón.

Dicho encuentro sería a finales de agosto y para la reunión habrían elegido Panamá por ser un “sitio estratégico y neutral” para la participación del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

“Es para que no se filtre a la prensa y todo sea muy secreto. La cosa será directamente con el FBI y ellos están dispuestos a venir a Tijuana”, agregó la persona que hablaba con Marina del Pilar.

¿Qué dijo la gobernadora Marina del Pilar sobre la reunión con EU?

Tras escuchar dichas condiciones, la gobernadora de Baja California se mostró dispuesta a cooperar y reunirse con las autoridades.

“Yo quedo al pendiente, tú me dices cómo sería el seguimiento y con quién lo veo”, afirmó la mandataria estatal tras sorprenderse por el lugar donde sería la reunión.

En uno de los primeros audios, los presuntos intermediarios primero sugirieron que el encuentro fuera en Miami o Tijuana, pero después confirmaron que sería en Panamá.

Tras dichas condiciones, Marina del Pilar preguntó si podría llevar a sus abogados, por lo que el hombre con quien habla le dijo que lo consultaría con las autoridades de Estados Unidos.

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla por filtración de audios

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusó a Jaime Bonilla, como responsable de la filtración de audios de reuniones privadas.

Asimismo, aseguró que fue el propio exmandatario quien la puso en contacto con los supuestos intermediarios del gobierno de Estados Unidos, quienes, afirmó, nunca acreditaron su representación.

El lunes 13 de julio fueron difundidos los primeros audios de una reunión privada entre la gobernadora y presuntos representantes del Gobierno de Estados Unidos.

La propia mandataria confirmó posteriormente la autenticidad de la grabación y señaló que la reunión ocurrió en enero.

Marina del Pilar Ávila negó haber cometido traición a la patria o entregado información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía o las instituciones mexicanas.

*Con información de Quadratín