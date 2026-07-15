Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de filtración de llamadas: ‘Queda claro que fue una trampa’

En 2022, Jaime Bonilla acusó a Marina del Pilar de haber llegado al poder en Baja California con ayuda del narco.

Marina del Pilar acusó a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, de tenderle una trampa, esto en relación con la llamada con supuestos agentes de EU cuyo audio fue filtrado esta semana.

La gobernadora de Baja California contó que fue en diciembre de 2025 cuando aceptó un ofrecimiento de ayuda de Jaime Bonilla con respecto a su visa de turista, que fue cancelada por Estados Unidos.

“Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema de mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró en conferencia de prensa este miércoles 15 de julio.

Marina del Pilar remarcó que los audios publicados por el periodista Héctor de Mauleón están sacados de contexto pues, indicó, los supuestos agentes de Eu plantearon “supuestos cargos y procedimientos judiciales” en la llamada.

“Por supuesto que me sorprendí. Cualquier persona se sorprendería si le plantean escenarios de esa gravedad, particularmente cuando no existe un hecho que pudiera dar lugar a ellos“, puntualizó.

La gobernadora de Baja California afirmó que notó “lo extraño” de la llamada, por lo que pidió a los presuntos agentes estadounidenses comunicarse con su abogado Michael Nadler.

“Nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, agregó.

¿Por qué el Gobierno de México no investigará a Marina del Pilar?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dijo que en los audios filtrados no se infiere que la gobernadora Marina del Pilar haya compartido “información sensible” con los supuestos agentes de EU.

En el audio, la mandataria declaró que puede compartir “lo que he escuchado en las mesas de seguridad“. Al respecto, el secretario de Seguridad dijo que en esas reuniones solo se comparten datos de incidencia delictiva y de objetivos criminales prioritarios.

“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum quien respaldó a Marina del Pilar en la ‘mañanera’ del martes 14 de julio.

Los ataques de Jaime Bonilla contra Marina del Pilar

En 2022 cuando aún era senador, Jaime Bonilla afirmó que “hubo arreglos” entre Marina del Pilar y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto ante la aparición de narcomantas y actos violentos en Baja California.

“Lo que pasó en el estado no fue una casualidad, fue un acto de que se coordinó por los cárteles, como un reclamo al gobierno de Baja California”, declaró Bonilla.