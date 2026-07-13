¿Quién es Michael Nadler, abogado y exfiscal de Miami que Marina del Pilar habría contratado?

Michael Nadler, abogado y exfiscal de Miami, sería representante de Marina del Pilar. (Foto: Cuartoscuro y fedsoc.org)

El nombre de Michael Nadler, abogado especializado en investigaciones por corrupción, lavado de dinero y delitos financieros, salió a relucir luego de la difusión de un audio en el que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirma que él es su representante legal.

En la grabación, en la que se aborda un presunto acuerdo con Estados Unidos, el cual aún no ha sido confirmado por la gobernadora Marina del Pilar, un hombre que se presenta como intermediario del FBI le pregunta si sigue teniendo al mismo abogado.

—”¿Todavía tiene a su abogado de Miami?“, se escucha.

—“Pues sí“, responde la gobernadora.

—“¿No ha cambiado?"

—“No... Es Michael Nadler, de Miami”, contesta Ávila Olmeda.

El asesor externo del FBI asegura que agencias estadounidenses le darían una “última oportunidad” a Marina del Pilar para evitar posibles cargos o su extradición, además de revelar reuniones previas entre representantes legales de la gobernadora de Baja California y autoridades de Estados Unidos.

Previo a la difusión de este nuevo audio, Ávila Olmeda ha rechazado negociaciones secretas con autoridades de Estados Unidos y sostuvo que no busca llegar a acuerdos. Sin embargo, la filtración del audio apunrtaría que mantiene representación legal en dicho país por cargos en su contra.

Este nuevo audio ocurre semanas después de que el diario The New York Times publicó que militantes de Morena buscan ser informantes de EU, luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya,el senador Enrique Inzunza, Gerardo Mérida y otros exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.

Perfil del abogado Michael Nadler

Se trata de un abogado de Miami, Florida, especializado en asesoras y representar a empresas y personas en investigaciones regulatorias, penales y civiles de alta complejidad.

Su práctica se centra en casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), investigaciones por lavado de dinero, fraude en el sector salud, violaciones a las leyes de valores y defensa penal en delitos económicos.

Antes de ejercer como abogado privado, Nadler fue fiscal federal durante casi diez años en el Distrito Sur de Florida, donde participó en investigaciones financieras y procesos penales considerados entre los más relevantes de esa jurisdicción.

Durante su paso por la Fiscalía de Estados Unidos encabezó más de 25 juicios federales con jurado y litigó ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.

De acuerdo con su perfil profesional, Nadler integró un grupo especializado en combatir el lavado de dinero y la corrupción internacional, investigando operaciones financieras que involucraban a funcionarios públicos y organizaciones de distintos países.

Entre los asuntos en los que participó destacan investigaciones relacionadas con funcionarios de Venezuela, así como casos en Oriente Medio, África y Europa, además de pesquisas sobre bancos europeos y ciudadanos extranjeros.

También fue fiscal principal en algunos de los casos de lavado de dinero y violaciones a la FCPA de mayor impacto en el sur de Florida.

Uno de los procesos más relevantes que encabezó fue el del extesorero de Venezuela, cuya investigación derivó en el decomiso de aproximadamente mil millones de dólares, considerada una de las confiscaciones más grandes obtenidas por las autoridades estadounidenses en este tipo de casos.