¿Qué sabemos del agua potable que huele a caño y se ve turbia en Guadalajara?

Desde hace semanas, ciudadanos de Guadalajara han reportado el fuerte olor del agua para uso doméstico que llega a sus hogares. De acuerdo con las denuncias, el agua tiene color fuerte y huele a materia fecal.

Debido a esta situación, la semana pasada, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Pérez Gómez y el titular de COPRISJAL, José Antonio Muñoz, dieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que han recibido reportes de agua contaminada en viviendas de 200 colonias, de las 2 mil colonias que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los funcionarios aseguraron que ya se toman medidas ante la situación.

Según un informe de especialistas de la Universidad de Guadalajara el pasado 1 de julio, se han identificado denuncias ciudadanas de agua contaminada en las siguientes zonas:

Guadalajara / Zapopan : Americana, San Rafael, Del Fresno, Santa Teresita, Mirador del Sol, Jardines del Valle, Arcos de Guadalupe y Belisario Domínguez.

/ : Americana, San Rafael, Del Fresno, Santa Teresita, Mirador del Sol, Jardines del Valle, Arcos de Guadalupe y Belisario Domínguez. Tonalá / Tlajomulco: Alameda Zalatitán, El Sauce y Santa Ana Tepetitlán.

En su columna de este lunes, Salvador Camarena comparte las denuncias ciudadanas de una persona que habita en la colonia Providencia, así otro testimonio más del poniente de Guadalajara, quienes exponen la contaminación del agua potable que llega a sus hogares.

Camarena cita a la señora ‘X’, una mujer que vive en Providencia, quien vive con su esposo y una bebé. La pequeña ha tenido eczema (un problema de la piel) debido al agua contaminada.

Según el testimonio, el agua que llegaba a la casa comenzó a desprender un olor insoportable desde marzo pasado. La mujer optó por poner filtros en la regadera y en la cocina, sumado al filtro que ya había en la toma de agua de la calle.

A principios de marzo, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reconoció que había un problema e informó que realizaba ya desfogues en la red hidráulica, así como trabajos de mantenimiento de infraestructura por los reportes de olor y color del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se trata de filtros con los que se garantiza que puedes beber el agua que sale del grifo directamente. Sin embargo, la señora ‘X’ destacó que aunque cambió el color del agua, el olor continuaba aunque era menos fuerte. Por ello, optó por comprar garrafones de agua para beber. Además, el filtro de la regadera que en teoría debía cambiarse cada seis meses, le duró apenas un mes.

El otro testimonio recabado por Camarena es de una persona que vive al poniente de Guadalajara, quien narró que mandó a lavar el tinaco tras vaciarlo porque contenía agua turbia, también instaló un filtro ahí. Sin embargo, la familia de dicha vivienda cierra la llave de paso para que no suba al tinaco el agua contaminada, y optan por pagar el servicio de llenado, “pagando junto con una vecina mil quinientos pesos, para llenar sendos aljibes”.

Gobierno de Jalisco confirma contaminación del agua y emite medidas

El pasado 6 de julio, los titulares de Salud Jalisco y COPRISJAL exhortaron a la población a adoptar hábitos de consumo seguro del agua, ante la ola de reportes ciudadanos de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se recomendó usar el agua que llega por las tuberías del hogar solo para tareas de limpieza del hogar, como lavar ropa, limpieza general, lavado de trastes y de manos, siempre y cuando no tenga color u olor el agua. En tanto, para beber, lavarse los dientes y cocinar es necesario usar agua de garrafón o embotellada.

El 10 de julio, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, solicitó al Gobierno federal y a la Cámara de Diputados el retorno de recursos destinados a las zonas metropolitanas, para la creación de un Fondo de Capitalidad para fortalecer la infraestructura de abastecimiento de agua.

Delgadillo destacó que ya se inició con las obras de ampliación de la planta potabilizadora de Miravalle para el mejoramiento de la calidad del agua. Y añadió que el ayuntamiento mantiene un programa de apoyo para la mejora de la calidad del agua en los hogares, mediante la entrega de filtros, pastillas de cloro y tinacos.

El problema con la calidad del agua potable en Guadalajara ha llevado a que la ciudadanía busque alternativas de almacenamiento y purificación. Apenas el 12 de julio, tras las declaraciones de Delgadillo, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció que estaba rebasado por el número de solicitudes de apoyo, pues ya se han entregado 9 mil insumos a la población, entre pastillas de cloro, filtros domésticos y tinacos, pero solo se han atendido unas 4 mil solicitudes de las más de 7 mil 500.

Con información de Salvador Camarena y Quadratín.