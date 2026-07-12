Líder de Morena en Colima llama a retirarte de México si no eres feliz: Esto dijo Mitzuko Márquez

Mitzuko Márquez llamó a quienes no están contentos en México a irse del país.

¿No eres feliz en México? ¡Vas para afuera! Mitzuko Márquez, presidenta de Morena en Colima, mencionó que las personas que no viven contentas en el país deberían retirarse.

Durante un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria aseguró que tanto la ciudadanía como empresarios y medios de comunicación deberían cerrar filas con las presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de Gobierno.

“Este país es maravilloso, es grandioso. Tiene una economía estupenda. No sé si vieron hace un par de días que la presidenta dio un listado de logros económicos que tiene nuestro país”, agregó la funcionaria en defensa de la administración de Sheinbaum.

Su comentario fue dedicado principalmente a los opositores que “generaron la mayor ola de violencia en el país”, en referencia a las anteriores administraciones del PAN y el PRI; sin embargo, el comentario fue polémico al generalizar.

Para la presidenta local de Morena, incluso la participación de México como anfitrión en el Mundial 2026 fue muestra de la “grandeza” del país, por lo que “debemos proteger”, según ella, los resultados del actual Gobierno.

Con ello, incluyó a todas las personas a cerrar filas con el actual gobierno, y si alguien no se considera feliz, debería irse, según ella.

Los comentarios ocurren tras las críticas a los gobiernos de la 4T por su actuar en el secuestro y captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el 25 julio del 2024, así como la entrega de quien es el piloto y la falta de coordinación con Estados Unidos en el caso.

¿Quién es Mitzuko Márquez?

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Colima, Mitzuko Márquez es la actual dirigente de Morena en dicha entidad.

Comenzó su carrera en las filas del PRD, esto como asistente en el Congreso local, para posteriormente ser directora de Comunicación Social en el ayuntamiento de Armería, en su natal Colima.

Aunque intentó ser diputada federal en 2003 y diputada local en 2006, no alcanzó un posicionamiento en las listas que le diera la entrada a los congresos.

Sin embargo, en 2007 se volvió subdirectora de asuntos jurídicos en el Senado de la República, para en 2012 volverse precandidata al Senado en representación de una coalición con el naciente partido Morena.

En 2013 se incorporó al gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, esto como jefa de unidad departamental de gestión para organización del trabajo y la previsión social, como especialista en materia de derechos de la mujer.

Un año después, en 2014, entró a la junta local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, esto como asistente del director de área de la junta especial no. 20.

Treas regresar a Colima, asumió la secretaría general de Morena en la entidad, trabajando de la mano de la gobernadora Índira Vizcaíno Silva.