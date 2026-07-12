Home Run Derby 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la MLB?

El Home Run Derby 2026 presenta a los mejores bateadores de la temporada en una competencia. (Foto: Shutterstock/MLB/ChatGPT)

La actividad previa al Juego de Estrellas de la MLB tiene como antesala el Home Run Derby 2026, competencia que reúne a algunos de los mejores bateadores para definir quién es capaz de conectar más cuadrangulares.

A diferencia de los juegos del resto del calendario 2026 temporada de la MLB, aquí no importa la estrategia ni el pitcheo. Durante una noche, los reflectores se centran únicamente en el poder de los beisbolista, quienes deben enviar la mayor cantidad de pelotas fuera del estadio.

La edición de este año también cuenta con ajustes en el formato de competencia.

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el Home Run Derby 2026?

El Home Run Derby 2026 se celebra el lunes 13 de julio en el Citizens Bank Park, estadio de los Phillies de Filadelfia y sede del Juego de Estrellas de este año.

La competencia comienza a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Home Run Derby 2026?

En México, el concurso de cuadrangulares puede seguirse completamente en vivo a través de Netflix, plataforma que transmite el evento como parte de su acuerdo con la Major League of Baseball.

Para acceder a la señal es necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

El Home Run Derby 2026 cuenta con una transmisión en Netflix. (Foto: MLB)

¿Quiénes participan en el Home Run Derby 2026?

Ocho bateadores buscan quedarse con el trofeo en una edición que reúne a figuras consolidadas y jóvenes peloteros que han destacado por su poder durante la temporada.

Los participantes son:

Kyle Schwarber (Phillies de Filadelfia): 32 cuadrangulares.

32 cuadrangulares. Ben Rice (Yankees de Nueva York): 28 cuadrangulares.

28 cuadrangulares. Junior Caminero (Rays de Tampa Bay): 27 cuadrangulares.

27 cuadrangulares. Jordan Walker (Cardinals de San Luis): 22 cuadrangulares.

22 cuadrangulares. Bryce Harper (Phillies de Filadelfia): 20 cuadrangulares.

20 cuadrangulares. Willson Contreras (Medias Rojas de Boston): 20 cuadrangulares.

20 cuadrangulares. Munetaka Murakami (White Sox de Chicago): 20 cuadrangulares.

20 cuadrangulares. Jac Caglianone (Royals de Kansas City): 14 cuadrangulares.

¿Cómo es el formato del Home Run Derby 2026?

La MLB mantiene el sistema utilizado en las ediciones más recientes, con los ocho participantes al competir en una misma primera ronda.

Al finalizar esa etapa, los cuatro bateadores con más cuadrangulares avanzan a las semifinales.

Los enfrentamientos quedan definidos de acuerdo con la cantidad de pelots que mandan fuera del estadio en la ronda inicial:

Primer lugar vs. cuarto lugar.

Segundo lugar vs. tercer lugar.

Los ganadores de ambas llaves disputan la final para definir al campeón del Home Run Derby 2026.

La principal novedad de este año es que la MLB dejó atrás el formato basado en tiempo y apostó por un sistema con un número fijo de swings para todos los participantes.

Cada bateador cuenta con:

20 swings en la primera ronda.

15 swings en las semifinales.

15 swings en la final.

Si un pelotero conecta cuadrangular en su último intento, tendrá la oportunidad de seguir bateando hasta que no consiga sacar la pelota del parque.

¿Qué es el Home Run Derby?

El Home Run Derby es una competencia de exhibición dentro de las actividades del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas y enfrenta a algunos de los bateadores más poderosos de la temporada.

Aunque no otorga puntos para la campaña regular, con el paso de los años se convirtió en uno de los eventos más esperados por los aficionados, ya que ofrece un espectáculo centrado únicamente en los cuadrangulares y permite ver a varias de las principales figuras de la MLB competir entre sí en un ambiente mucho más relajado.