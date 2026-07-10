Guardado niega ser ‘el principito’ de ‘Rafa’ Márquez en la Selección Mexicana: ‘No he sido contratado’

Andrés Guardado afirmó que Rafael Márquez es el candidato ideal para llevar el proyecto de la Selección Mexicana en el próximo ciclo mundialista. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aún no empieza el nuevo ciclo mundialista y ya aparecen los primeros obstáculos. El exjugador Andrés Guardado desmintió los rumores que lo colocaban como futuro auxiliar técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

El exmediocampista aseguró que no existe, por ahora, ningún acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y afirmó que la información que circuló en los últimos días es falsa.

Andrés Guardado también señaló que no ha recibido ninguna notificación ni invitación para integrarse al cuerpo técnico de la selección.

“Bueno, eso es un rumor nada más. Yo no he sido contratado todavía por nadie. Ha surgido el rumor de que quieren que yo vaya para allá o que yo trabaje con Rafa, pero eso es mentira”, expresó en entrevista para un medio colombiano.

¿Qué dijo Andrés Guardado sobre la llegada de Rafael Márquez a la Selección Mexicana?

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Andrés Guardado respaldó la designación de Rafael Márquez como nuevo director técnico del conjunto tricolor y consideró que nadie está más preparado para asumir el proyecto rumbo al Mundial de 2030.

El exfutbolista recordó que Márquez trabajó durante todo el proceso mundialista como auxiliar de Javier Aguirre, por lo que conoce el funcionamiento del grupo y a la nueva generación de jugadores.

“¿Quién mejor que lo suma que él, no? Después de estos años trabajando con el Vasco conoce ya de sobra el proceso, los jugadores que vienen, la base que creo que dejó el joven Javier y yo le auguro un gran éxito con la selección”, enfatizó.

Andrés Guardado Andrés Guardado aseguró que la Selección Mexicana logró conectar con la afición duranten el Mundial 2026. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Qué dijo Andrés Guardado sobre la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Guardado también hizo un balance de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. A pesar de la eliminación en octavos de final frente a Inglaterra, consideró que el equipo superó las expectativas que existían antes del torneo y volvió a conectar con la afición mexicana.

“No había ninguna expectativa con la selección y al final conseguimos crear una comunión muy bonita con el país que hace mucho tiempo que no se vivía”, comentó.

También destacó el desempeño de Julián Quiñones y aseguró que el delantero disipó cualquier duda sobre su compromiso con la camiseta nacional, pese a las críticas que surgieron por su condición de naturalizado.

“Demostró y tumbó la puerta de golpe demostrando el amor que tiene por México, el cariño que tiene por México, el por qué decidió jugar con México. Como decimos, un mexicano nace donde se da la chingada gana y él lo demostró con creces”, enfatizó.

Los rumores sobre la llegada del ‘Principito’ Guardado al banquillo de la Selección Mexicana surgieron cuando Dulio Davino, director deportivo del conjunto mexicano, lo mencionó como una de las opciones para acompañar al ‘Kaiser’ como auxiliar.

También se especuló que Rafael Márquez considera la llegada de Alfredo Talavera, exguardameta de Chivas y Toluca, como su entrenador de porteros; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre este posible nombramiento.

Andrés Guardado destacó la labor de Rafael Márquez como auxiliar técnico (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Cómo llegó Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana?

Rafael Márquez fue presentado oficialmente como director técnico de la Selección Mexicana el pasado 8 de julio, luego de concluir el ciclo de Javier Aguirre al frente del Tricolor. La FMF explicó que la decisión responde a una transición previamente establecida dentro del Proyecto Deportivo 2030.

El exdefensa del Barcelona trabajó como auxiliar de Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial 2026 y ahora encabezará el nuevo ciclo mundialista con la misión de mantener la continuidad del proyecto deportivo.

Rafael Márquez dirigirá sus primeros partidos durante la Fecha FIFA de septiembre de 2026, mientras que sus primeras competencias oficiales al frente del Tricolor serán los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, que se disputarán en noviembre, y, posteriormente, la Copa Oro 2027.