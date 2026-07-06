¿Llegará hasta 2030? Inicia la era de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana

Como ha sido desde hace cuatro décadas, México amaneció con el mismo sabor de la eliminación de un Mundial, aunque con la ilusión de que Rafa Márquez, entrenador que tomará el cargo de Javier Aguirre, será el encargado de cosechar en el 2030 los frutos cosechó el equipo del ‘Vasco’.

El exjugador del Barcelona intentará tener con este equipo un proceso completo, una aventura prácticamente desconocida en una selección que se distingue históricamente por cortar procesos en los momentos complicados para sus entrenadores.

Rafa Márquez se convirtió en la mano derecha de Aguirre junto con Tony Amor para este proceso mundialista. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué ha hecho Rafa Márquez como entrenador?

Luego de retirarse en el Atlas, Rafa Márquez siguió su carrera en la institución rojiblanca como director deportivo del club, donde estuvo poco menos de un año entre agosto de 2018 y junio de 2019.

Luego de esto, Márquez se formó como entrenador en Europa, donde fue DT de equipos juveniles en el RSD Alcalá en las divisiones inferiores del futbol español entre 2020 y 2021 y obtuvo su Licencia UEFA Pro a mediados de 2022.

Gracias a su nombramiento, fue designado como entrenador del FC Barcelona Atlètic, es decir, el equipo filial de los blaugranas donde se han formado talentos como Xavi, Iniesta, Lionel Messi o más recientemente, Lamine Yamal.

En su momento, se rumoreó que Márquez podría ser el sucesor de Xavi en el banquillo del FC Barcelona; sin embargo, llegó el experimentado Hansi Flick a adueñarse del cargo.

Rafa Márquez llegó a la estructura de la FMF en 2024. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

En julio de 2024 Márquez fue presentado como auxiliar técnico de Javier Aguirre y futuro entrenador de la Selección Mexicana hacia el proceso del Mundial de 2030, que se jugará principalmente en España, Portugal y Marruecos, aunque contará con tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario de la primera edición.

Apenas en abril pasado, Duilio Davino, director deportivo del ‘Tri’, reafirmó a Márquez como el futuro entrenador en entrevista con Fox Sports México y dejó entrever que Andrés Guardado será su auxiliar. Alfredo Talavera sería el entrenador de porteros según reportes.

El debut de Rafa Márquez sería en septiembre de este año, cuando se realice la primera Fecha FIFA post Mundial, la cual será “doble”. Y es que, a diferencia de otras ventanas de partidos, ahora no solo será una sino que dos semanas de parón para jugar hasta cuatro partidos por equipo.

“Ojalá lo haga mejor que yo”, dijo Aguirre sobre su sucesor en conferencia de prensa.

Rafa Márquez es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de México. EFE/Sashenka Gutiérrez (Sashenka Gutiérrez/EFE)

¿Cómo está la Selección Mexicana hacia 2030?

Algo que ha caracterizado a México desde el Mundial de 1986 es la ausencia de un proyecto que respete el trabajo que dejaron los entrenadores anteriores.

Aunque el discurso dice que el Mundial 2026 dejó un proceso rico en expectativas, estuvo lleno de inconsistencias desde que el argentino Gerardo Martino fracasó al no clasificar a la selección mexicana a la segunda ronda de Qatar 2022.

Los directivos del futbol mexicano dieron ‘tumbos’ antes de recurrir a Aguirre, quien llegó como un auténtico ‘bombero’ para tener un Mundial digno.

Primero, recurrieron a Diego Cocca, contratado en febrero del 2023 y lo destituyeron apenas unos meses después. El argentino llegaba como la credencial de haber levantado al Atlas para volverlo bicampeón.

Firmaron como sustituto a Jaime Lozano luego de que llevó a México a ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio; lo despidieron a pesar de haber ganado la Copa Oro 2023.

Ante la premura del tiempo, recurrieron al ‘Vasco’ Javier Aguirre, quien ya había dirigido al Tri en los Mundiales del 2002 y 2010, con el mismo resultado; eliminación en octavos de final, entonces equivalente al ‘cuarto partido’.

Se espera que Márquez dé continuidad al proceso de Javier Aguirre. (Xinhua/Francisco Cañedo) ([e]FRANCISCO CANEDO)

La resaca de México en esta misma instancia ante Inglaterra el pasado domingo es la misma de Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010, Alemania 2006, Corea-Japón 2002, Francia 1998 y Estados Unidos 1994; con una frase raíz del fútbol mexicano: “Jugamos como nunca, perdimos como siempre”.

Entre los 26 convocados a esta Copa del Mundo, sólo cinco jugadores son menores de 23 años para pensar en el largo plazo: Gilberto Mora, de 17 años; Mateo Chávez tiene 22; Brian Gutiérrez, 22; Obed Vargas, 20; y Armando ‘Hormiga’ González, 22.

Algpo positivo en el organigrama es el trabajo del argentino Andrés Lillini, exentrenador de Pumas y director de selecciones menores en México, quien se ha dado a la tarea de encontrar talento con raíces mexicanas alrededor del mundo.

Con información de EFE.