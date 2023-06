Jaime Lozano: ¿Quiénes son los famosos actores que son papás del DT interino del Tri?

El exfutbolista Jaime Lozano fue nombrado como el nuevo director técnico interino de la Selección Mexicana, tras el despido del argentino Diego Cocca. El nuevo entrenador del ‘Tri’ es conocido como ‘El Actor’ debido a que sus padres son intérpretes de la televisión mexicana.

Jaime Lozano Espín debutó como jugador de los Pumas a finales de la década de los 90 y se dejó atrás su carrera como futbolista en 2013. Desde entonces se ha dedicado a la dirección técnica de algunos equipos como los Gallos, además, dirigió a la Selección Azteca Sub-23 que ganó bronce olímpico en Tokyo 2020.

Jaime Lozano asumió el puesto de director técnico interino para la Copa Oro. (Foto: Mexsport / Manuel Montoya)

¿Quiénes son los papás de Jaime Lozano?

Jaime Lozano es el hijo único del matrimonio entre el actor Jaime Lozano, reconocido por su participación en Un gancho al corazón (2008), y Ana Bertha Espín, quien es la actriz detrás del papel de Lorena Rivers en la serie de Vecinos (2005).

En una entrevista con María Patricia Castañeda, Ana Bertha Espín explicó que se casó a una edad muy joven con Jaime Lozano.

“Era muy chistoso, me fue cautivado y fue mi primer novio”, explicó Bertha Espín, quien también aseguró que “no fue una relación muy feliz”. Aunque no se dieron detalles de como fue su separación, la pareja se divorció en 1992.

¿Quién es la actriz Ana Bertha Espín?

Ana Bertha Espín nació en 1958 y es una actriz originaria de Morelos que, desde una edad muy joven, se interesó por las artes escénicas.

La intérprete es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por parte de la facultad de Filosofía y Letras, en donde obtuvo la licenciatura en literatura y teatro; completó su formación como actriz en la academia de actuación de Andrés Soler.

La trayectoria profesional de la actriz comenzó con la televisión mexicana, dentro de la telenovela de Cuna de Lobos (1986) con el papel de Mayra. A partir de aquella participación, Ana Bertha Espín fue parte de otras producciones como Quinceañera (1997), Una buena forma de morir (1993), entre otras.

Ana Bertha Espín es parte del elenco de 'Vecinos'. (Foto: Instagram / @anaberthaespinoficial)

También Espín fue parte del elenco de la telenovela Rubí (2004), en la que compartió créditos con Bárbara Mori y Sebastián Rulli. Uno de sus papeles más reconocidos es en la serie de Vecinos, en la que interpretó a la madre del personaje Benito (Octavio Ocaña).

En la actualidad, Ana Bertha Espín continúa actuando y participando en diferentes telenovelas.

Ana Bertha Espín continúa dedicándose a la actuación. (Foto: Instagram / @jaimelozano21)

¿Quién es el actor Jaime Lozano?

A diferencia de Ana Bertha Espín, se tienen pocos datos sobre el nacimiento o la trayectoria académica del actor Jaime Lozano.

En una entrevista con El Canal de Javier Alarcón, el nuevo DT del ‘Tri’ explicó que antes de dedicarse al entretenimiento, su papá tuvo un paso en los deportes.

“Mi papá fue boxeador olímpico en 1968, ya después se convierte en actor y ahí conoce a mi mamá... le llamó la atención la actuación y por ahí se siguió”, explicó el director técnico.

El debut actoral de Jaime Lozano ocurrió en 1975 dentro de la película de México, México, ra ra ra (1975), en la que comparte créditos con intérpretes como Héctor Suárez, Alma Delfina, Abel Woolrich, entre otros. A partir de ahí se dedicó a la televisión mexicana.

El padre de Jaime Lozano se dedicó al boxeo antes de ser actor. (Foto: Twitter / @EFEdeportes)

El actor es reconocido por participar en producciones como Amor en silencio (1988), La fuerza del amor (1990), Amar sin límites (2006), entre otras. También participó en varios capítulos del programa Mujeres Asesinas de 2008.

Se ha mantenido alejado de redes sociales y no ha participado en nuevos proyectos.