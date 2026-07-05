(FOTOS) ¡No, don Memo! Ochoa y la Selección lloran tras eliminación del Mundial 2026

Y si no… La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, derrota sellada con el llanto de Memo Ochoa y un abrazo del equipo en el centro de la cancha, mientras sonaba Oasis, el archienemigo de la banda tapatía Maná.

Inglaterra se clasificó a cuartos de final, donde enfrentará a Noruega. Los británicos abrieron el marcador con un doblete de Jude Bellingham en los minutos 36 y 38. México ilusionó antes del descanso con el gol de Julián Quiñones al minuto 42, en una jugada a balón parado, y llegó al entretiempo con el resultado 2-1.

Guillermo Ochoa se despide, con lágrimas, de su último Mundial. (Foto: EFE/ Alex Cruz) (Alex Cruz/EFE)

México agradece a los asistentes al Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

En la segunda mitad, Harry Kane transformó un penal al minuto 60 para poner el 3-1 a favor de los ingleses. México encontró después el segundo tanto por conducto de Raúl Jiménez, también de penal, al minuto 69, aunque ya no logró el empate.

Con este resultado, la Selección Mexicana continúa sin alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo desde México 1986, torneo en el que fue eliminado en penales ante Alemania. El equipo de Javier Aguirre había llegado a octavos de final con cuatro victorias, ocho goles a favor y su portería en cero, tras superar el Grupo A con puntaje perfecto y vencer a Ecuador 2-0 en dieciseisavos, con anotaciones de Quiñones y Jiménez.

El encuentro fue, además, el último partido de la Copa del Mundo disputado en territorio mexicano, luego de que la sede organizó 13 partidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lo último que quedó fue un triste aplauso de despedida y se apagó el famosos “Y si sí”.

Los tres porteros de la Selección Mexicana agradecen el apoyo. (Foto: EFE)

La Selección Mexicana perdió 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: EFE)

Los jugadores de México se lamentan tras la derrota ante Inglaterra. (Foto: EFE)

¿Cuándo juega Noruega vs. Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026?

Inglaterra avanzó a la siguiente ronda tras una fase de grupos en la que terminó como líder del Grupo L, con triunfo sobre Croacia, empate ante Ghana y victoria frente a Panamá. En dieciseisavos de final superó 2-1 a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane. Con el triunfo sobre México, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega a cuartos de final como uno de los favoritos al título.

El próximo rival de Inglaterra será Noruega, selección que eliminó 2-1 a Brasil en octavos de final con un doblete de Erling Haaland. El cruce entre ambas selecciones está programado para el sábado 11 de julio, a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio de Miami.

Para Noruega, este avance representa su primera participación histórica en cuartos de final de una Copa del Mundo. Para Inglaterra, la meta es levantar su segundo título mundialista, el primero desde 1966.

La Selección Mexicana perdió 3-2 contra la Selección de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Inglaterra celebró el triunfo ante México en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Qué partidos de octavos de final faltan por disputarse?

El Mundial 2026 continúa su fase de octavos de final con los siguientes encuentros:

España vs. Portugal — lunes 6 de julio, 13:00 horas.

— lunes 6 de julio, 13:00 horas. Estados Unidos vs. Bélgica — lunes 6 de julio, 18:00 horas.

Argentina vs. Egipto — martes 7 de julio, 10:00 horas.

Colombia vs. Suiza — martes 7 de julio, 14:00 horas.

Los ganadores de estos cuatro cruces completarán el cuadro de cuartos de final, que se disputará del 9 al 11 de julio en distintas sedes de Estados Unidos.