Clima para el México vs. Inglaterra: Prevén granizada antes y durante el partido

El partido y los festejos por el México vs Inglaterra podrían ser pasados por agua y granizo.

Nadie se quiere perder el partido México vs Inglaterra, en los octavos de Final del Mundial 2026. Ni Tláloc, que durante la tarde de este domingo estará presente en gran parte de la CDMX, incluida la zona de Coyoacán, donde se ubica el Estadio Azteca.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para la tarde de este domingo 5 julio se prevé un clima cálido, con posible lluvia y hasta caída de granizo.

El reporte de las autoridades capitalinas señala que antes de la eliminatoria México vs Inglaterra, la temperatura va a oscilar entre los 21 y 24 grados, con posibles chubascos, rachas de viento de hasta 45 km/, probable actividad eléctrica y posible granizo.

¿Cómo estará el clima durante el México vs Inglaterra?

Ya para la hora del partido entre México e Inglaterra, entre las 18:00 y las 20:00 horas, el pronóstico indica que la temperatura estará entre los 18 y 21 grados.

Hay posibilidades de que los goles de México sean cantados bajo fuerte lluvia, con rachas de viento entre 45 y 50 km/h, probable actividad eléctrica, lo que abriría la puerta a una posible suspensión o retraso del inicio del juego, además de caída de granizo.

Para el festejo del triunfo de México (esperemos así sea), el clima va a mejorar. La SGIRPC refiere que entre las 20:00 y las 22:00 horas la temperatura estará entre los 16 y 18 grados.

Para esa hora, la posibilidad son de lluvias ligeras, así como rachas de viento de 40 km/, baja actividad eléctrica y granizo poco probable.

Se prevé posible caída de granizo durante la hora del partido entre México e Inglaterra. (Foto: SGIRPC)

Recomendaciones de autocuidado para el partido

Asimismo, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para el disfrute seguro del antes, durante y después del juego contra Inglaterra.

Al ingresar al estadio identifica rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten identificación.

Consume agua frecuentemente y utiliza bloqueador solar.

Usa impermeable .

. Evitar correr en pasillos, escaleras o rampas.

Cuida tus pertenencias y evita extravíos.

Permanece atento a las indicaciones de las autoridades.

Amanece lluviosa la CDMX

Este domingo, los radares meteorológicos indicaron que durante la mañana algunas alcaldías tuvieron lluvias, las cuales se prevé que continúen durante parte del mediodía y la tarde-noche.

En las alcaldías Coyoacán (donde se ubica el estadio CDMX-Azteca), Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco se reportaron lluvias débiles a moderadas, mientras que en Venustiano Carranza e Iztacalco ligeras lloviznas.