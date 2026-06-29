Lluvias provocan inundaciones severas en Puebla: Reportan un muerto y autos y negocios afectados (VIDEO)

Deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones con pérdidas totales en negocios, diversos accidentes y la muerte de una persona en cuyo auto cayó un árbol, fue el resultado de las intensas lluvias en Puebla de este domingo 28 de junio.

Desde las 16:00 horas se registró una fuerte granizada en la ciudad de Puebla, acompañada de intensas ráfagas de viento, las cuales provocaron la caída de árboles en distintas partes de la ciudad, entre ellas sobre el bulevar Carlos Camacho Espíritu, esquina con 11 Sur; otro más sobre la calle Campos Elíseos, en Villa Las Flores, con salida al bulevar Vicente Suárez y uno más en la Recta a Cholula, frente a la escuela de natación Aquara. En este último accidente el árbol cayó sobre un vehículo, matando al instante al conductor y dejando lesionada a la copiloto.

Tras las inundaciones por fuertes lluvias acudieron al lugar elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como ambulancias, el cuerpo de bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin embargo no pudieron salvar al conductor, y su compañera fue trasladada a un hospital de la zona.

Así fueron las inundaciones en Puebla este 28 de junio

A la par se dieron distintos servicios en la ciudad en donde se reportaron lluvias e inundaciones que dejaron varados decenas de vehículos, por lo que tuvieron que ser rescatados los conductores, siendo los casos más complicados el del paso a desnivel del bulevar 5 de mayo y el desbordamiento del vaso regulador Puente Negro, el río Atoyac a la altura de la colonia Los Ángeles Mayrazgo -entre Vicente Guerrero y 57 Poniente-, así como el río San Francisco a la altura de Avenida Nacional, al sur de la capital poblana.

Estos hechos dejaron casas y negocios inundados, y aunque aún no se cuantifican las pérdidas finales, en algunos casos se reportan pérdidas totales de productos y en los inmuebles, por lo cual la autoridad también tuvo que reubicar a los afectados a un refugio temporal.

Las principales afectaciones en negocios se reportan en los restaurantes del Centro Histórico de Puebla, como la plaza Alcentro y La Victoria, en donde colapsó el sistema de drenaje. Asimismo el estacionamiento de la Plaza San Francisco se inundó, dejando dañados varios vehículos.

Sobre la lateral de la autopista México-Puebla, se rescataron a tres personas que se encontraban atrapadas dentro de un vehículo,al igual que en la colonia Santa María.

Los torrenciales también colapsaron el sistema eléctrico del primer cuadro de la ciudad, el cual se mantuvo a oscuras por varias horas. También se vieron afectados sistemas digitales del gobierno. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que, debido a una falla en el suministro de energía eléctrica ocasionada por las fuertes lluvias, la página oficial y algunos servicios digitales se encuentran temporalmente fuera de operación.

Por lo que hace al interior del Estado, la autoridad reportó que en San Martín Texmelucan, se dio caída de árboles, en tanto que en Xonalpu, Huehuetla se registraron inundaciones en viviendas.

En Eloxochitlán y Tlacotepec de Porfirio Díaz, se registraron deslaves que ya son atendidas con maquinaria, pues afectó tramos de la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, a la altura de El Crucero.

A la par se brinda atención a cerca de 200 familias mediante la entrega de canastas alimentarias y cobertores, con el propósito de atender sus necesidades más urgentes y acompañarlas en este momento.