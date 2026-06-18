Lluvias ‘refrescan’ al Sistema Cutzamala: ¿Cómo está el nivel de sus presas HOY?

Esto sabemos de los niveles de las presas del sistema Cutzamala al 18 de junio. (Conagua)

Las fuertes lluvias de las últimas semanas en el Valle de México ‘refrescaron’ al sistema Cutzamala según el reporte más reciente con corte al 17 de junio.

De acuerdo con datos del Gobierno de México, estos son los niveles de las presas que conforman dicho sistema:

Presa Villa Victoria: Registra 63.5 por ciento de su capacidad con 117.9 millones de metros cúbicos.

Registra 63.5 por ciento de su capacidad con 117.9 millones de metros cúbicos. Presa Valle de Bravo: Está al 77.2 por ciento de su capacidad con 304.7 millones de metros cúbicos.

Presa El Bosque: Su capacidad alcanza 55.8 pro ciento, con 112.9 millones de metros cúbicos.

En total, el sistema Cutzamala está al 48 por ciento de su nivel de llenado máximo tras las lluvias de las últimas semanas.

¿Cómo ayuda la temporada de lluvias al sistema Cutzamala?

La temporada de lluvias termina hasta el próximo 30 de noviembre por lo que se prevé que las precipitaciones de los siguientes meses aumenten los niveles del sistema Cutzamala.

Las lluvias que se han presentado en las cuencas han ayudado a incrementar el volumen de almacenamiento.

“Para lo que falta del año hidrológico 2026, no se contemplan complicaciones para abastecer a los diferentes usos y el volumen que se vaya almacenando en las presas en esta temporada de lluvias servirá para abastecer el año hidrológico 2027”, detalla el comunicado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué sabemos de la reducción de agua del sistema Cutzamala?

En junio, se tiene programado un segundo ajuste de 700 litros por segundo adicionales, con el fin de estabilizar el sistema Cutzamala.

Si las lluvias de este ciclo superan el promedio histórico, el organismo evaluará aumentar nuevamente el caudal, siempre y cuando el sistema Lerma deje de requerir el apoyo extraordinario actual.

En el Estado de México, municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Toluca experimentarán una presión menor en sus redes de distribución habituales.

La Secretaría del Agua estatal ha reforzado el monitoreo en estas zonas para detectar fugas de forma inmediata, ya que el mantenimiento de la infraestructura es clave para no desperdiciar el caudal reducido.

Ante la reducción del suministro de agua, es fundamental adoptar hábitos de ahorro inmediato en los hogares mexiquenses, como reducir el tiempo de ducha a cinco minutos.

También se sugiere recolectar el agua fría que sale de la regadera antes del agua caliente, la cual puede reutilizarse perfectamente para el llenado del sanitario o la limpieza de pisos.

*Con información de Quadratín